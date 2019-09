Recibió más que una silla de ruedas

Guamúchil, Sinaloa.- Una silla de ruedas significa mucho más que un medio de transporte en la vida de aquellas personas que tienen dificultades para movilizarse. Y más para el señor Fernando Montoya Valenzuela, quien por primera vez recibe una silla de ruedas.

Con emoción y sentimiento encontramos al padre de familia en el momento que recibía su primera silla de ruedas de parte de la Administración de Beneficencia Pública del Gobierno del Estado, durante las Jornadas de Apoyo realizadas ayer.

Al recibirla, el señor se mostró conmovido, su mirada se iluminó y una gran sonrisa en su rostro expresó la alegría que sintió al saber que ya no tendrá que batallar más con el viejo bastón de metal.

Me siento muy bien, porque nunca había tenido una silla de ruedas y solo me apoyaba con el bastón, pero ya me hacía mucha falta”.