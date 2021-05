Recién vacunados contra Covid-19 celebran su día los maestros de la Región del Évora

Guamúchil, Sinaloa.- Debido a otro año atípico, miles de docentes celebrarán el Día del Maestro en la región del Évora descansando desde la comodidad de sus casas y en reposo, debido a que fueron vacunados contra el Covid-19, lo que les da un poco de seguridad al saber que tienen un refuerzo contra esta terrible enfermedad mundial.

En un sondeo realizado por EL DEBATE se pudo constatar que docentes prefieren más las clases presenciales que la nueva modalidad en línea, ya que a su parecer es mejor el contacto y los alumnos tienen más posibilidades de aprender mejor, en especial para los niños, niñas y jóvenes.

Gracias a la vacuna que han recibido en estos días los maestros y maestras se sienten protegidos, por eso es que los encuestados en su mayoría comentaron que sí regresarían a las aulas con sus alumnos, pero hay quienes quieren que también sean vacunados para que vuelvan con seguridad a las escuelas de la región. Cabe mencionar que este ejercicio de clases en línea vino a beneficiar a los alumnos de preparatoria y universidad, quienes tienen la certeza de que pueden estudiar de esa forma desde las comunidades más alejadas.

La maestra Angelina Arredondo Sánchez comentó que al principio, cuando iniciaron con la nueva modalidad educativa, fue difícil, persistía en ella el miedo, pero conforme fueron transcurriendo los días y tuvo el protocolo a trabajar fue tomando las cosas con más facilidad. Señaló que en la actualidad para ella es mejor el trabajo virtual, porque ya se adaptó y sabe todo lo que se tiene que hacer, sin embargo, está dispuesta a regresar a las clases presenciales después de estar vacunada.

Mientras tanto, Virginia Soto Ruiz explicó que es mejor las clases presenciales, porque no hay como el contacto con la persona, ver a los alumnos, compañeros, por lo que se siente agradecida de estar vacunada contra el Covid-19.

La docente Irma Leticia Zapata Rivera señaló que las clases en línea eran algo confusas y complicadas tanto para los maestros como padres de familia, porque no tenían el dominio, herramientas, tecnologías y no estaban adaptados. Comentó que ella está mentalizada y preparada para trabajar de presencial o en línea, no obstante, los niños, niñas y jóvenes sí requieren de clases presenciales.

Por último, Guadalupe Soto Ruiz calificó esta situación triste, porque no pueden ver a los alumnos y no es la misma dar la clase con la nueva modalidad, ya que todo es muy frío, por lo que prefiere las clases presenciales. “Queremos que todo esto se quite y que podamos presentarnos y que nuestros alumnos estén vacunados, porque tienen que estar ellos también vacunados”, señaló.