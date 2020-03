Reclaman un buen servicio de agua potable

Angostura, Sinaloa.- Habitantes de las comunidades Agustina Ramírez, Cerro de los Sánchez (El Hollejo) y los alrededores, esto en Angostura, truenan en contra del mal servicio que actualmente está ofreciendo la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado.

Jesús Antonio Figueroa Sarabia, ciudadano de Agustina Ramírez, comenta que desde hace más de dos meses están batallando mucho por el vital líquido, que les llega a cuentagotas a los hogares y la situación se está tornando seria.

“Se nos dijo que en los pozos que están en la comunidad El Ranchito había unas bombas sumergibles y que una de ellas estaba dañada, y pues hemos preguntado por varias partes y dos dicen que acaban de encargar la bomba, que ya no tarda en llegar, pero de eso ya van casi tres meses”.

Necesitamos una solución porque a mí, en lo personal, me está afectando mucho porque tengo un negocio de venta de agua purificada y pues ya tengo cerrado desde hace cuatro días, pero al igual que yo están todas las casas del poblado dado que el agua les llega a ratos y tal vez muchos no alcancen a almacenar la suficiente para lo que se necesita durante el día y parte de la noche.

Para poder agarrar algo tenemos que hacerle guardia al agua. La semana pasada la estábamos esperando desde las 05:00 horas y había hasta las 07:00, se cortaba y volvía hasta en la tarde. Estamos batallando demasiado por el agua, pero el recibo no falla. Nosotros pagamos el de la casa y aparte el del negocio, que tiene una tarifa diferente, pero estamos al corriente. Claro, reconozco que unos sí somos cumplidos con esto, pero tal vez hay casas que tienen adeudos y quizá sea por esas personas que nosotros tengamos la falta de agua”, comenta Jesús Antonio Figueroa Sarabia.

Por su parte, Antonio Ibarra Díaz, habitante del Cerro de los Sánchez, expresa que al igual que en la comunidad Agustina Ramírez, a ellos no les llega el agua como es debido, incluso, duran días sin el vital líquido.

“En ocasiones nos llega agua un ratito en las noches y muchas veces esto no es suficiente, pues no tiene presión y no llega a subir a los tinacos de las casas. Tenemos mucho tiempo sufriendo la falta de agua y sí quisiéramos que se resolviera el problema. El recibo sí es constante pero el agua no, es por ello que muchos llenamos garrafones para de ahí estar utilizando para lo que se necesite en la casa”, dice Antonio Ibarra Díaz.