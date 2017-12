Reclamos, protagonismo y peticiones en Cabildo

Mocorito, Sinaloa.- Todo marchaba bien al inicio de la vigésima sesión ordinaria de Cabildo celebrada ayer en el municipio de Mocorito, los ediles exponían serenamente sus peticiones y algunos otros argumentos de interés social y laboral, pero al llegar a asuntos generales, las cosas se salieron un poco de control dando pie a reclamos y acusaciones.

RECLAMOS.

En su intervención, el regidor de oposición del PRI, Jesús Antonio Gutiérrez Sainz, sacó a relucir dos temas en los que él aseguró que estaban mal intencionados, uno es la acusación que le hiciera el regidor del PAS, Valerio Cervantes Gastélum, en donde la sesión anterior le solicitó al edil que pusiera orden a una cantina, esto ya que es presidente de la Comisión de Turismo del Pueblo Mágico; ante esto, el regidor tricolor expuso que no es un tema que le compete directamente, ya que para ello estaba el presidente municipal, Jesús Guillermo Galindo Castro, como máxima autoridad, así como el secretario del Ayuntamiento.

Ante esto, Valerio Cervantes respondió al edil que él como presidente nunca informaba de las acciones que se emprendían dentro de la Comisión.

ACUSACIONES.

Quien también salió señalada fue la síndica procuradora, Cristina Mápula Lares, de quien el priísta argumento que no estaba capacitada, “invito a que con la síndica se capacite y verdaderamente realice su función, que es fiscalizar y supervisar los interés municipales para defender jurídicamente al Ayuntamiento”.

Cabe señalar que la síndica no estuvo presente en la sesión, por lo que no pudo hacer uso de su derecho de réplica.

AUTORIDAD.

Otro de los temas que causó controversia fue el de la colocación de la tradicional enramada para las fiestas de la Purísima Concepción, en donde Antonio Guitérrez expuso que era necesario hacer algunos ajustes en la ubicación de ésta para así permitir la fluidez de autos y permitir que los turistas llegaran a los comercios; como respuesta, el alcalde cuestionó al edil el porqué hasta ahora solicitaba eso, si en años anteriores no lo habían hecho y, como el edil dijo que no era la primera vez, el primer mandatario, para aclarar el tema, le pidió documentos que lo comprobaran.