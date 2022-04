Recomiendan a guamuchilenses vacunar a las mascotas, por bien común

Guamúchil, Sinaloa.- Cumplir con un esquema de vacunación puede salvar la vida de una mascota, así como influye en el buen estado de salud de la sociedad, puesto que hay enfermedades que no afectan solamente a los animales de compañía, sino también a personas, y se puede evitar un final trágico para los animales y sus amos con las vacunas, que además son muy relevantes para el buen desarrollo de los animalitos, detalló el médico veterinario Juan Carlos García.

“La vacunación a las mascotas es más bien para proteger tanto a la familia que requiere de una mascota, como para las mascotas, es colaborar con ellos, porque hay mucha enfermedad que se transmite también a las personas”, dijo.

Señaló que de las enfermedades más comunes que afectan a los perros que no se encuentran vacunados y se pueden transmitir al ser humano son la rabia y leptospira, por lo que una vacuna es de gran importancia para la seguridad de todos.

Agregó que padecimientos como parvovirosis, coronavirus y moquillo pueden llegar a ser mortales y, por ende, brindarles protección a las mascotas es un punto que la sociedad debería de tomar en cuenta antes de tener un animal de compañía.

Mencionó que los anticuerpos maternos de las mascotas finalizan dentro de los primeros 35 a 40 días de su nacimiento, por lo que vacunarlos dentro de este lapso es lo más favorable, ya que señaló que por lo regular las familias se esperan a realizar esta importante acción hasta los tres meses, lo que amplía el riesgo de que la mascota padezca alguna enfermedad que ponga en riesgo su vida.

Dijo que en su contacto con el exterior y con más animalitos es como contraen ciertas enfermedades y, por lo tanto, es relevante vacunarlos antes de que este tenga una interacción con la sociedad.

“La indicación nuestra es iniciar un calendario de vacunación a los 35 días de nacido y contar con sus seis vacunas, ya teniendo la última aplicación ya lo puede sacar a la calle realmente protegido”, aseguró.

Aclaró que esto es para los perros, no obstante, destacó que para los gatos existen vacunas contra la rabia, la triple y la leucemia, y son solo estas tres las que le brindarán un crecimiento seguro a los felinos.

Comentó que por lo regular las familias prestan más atención a vacunar a los perritos, tanto, que un 90 por ciento de los pacientes que reciben en su veterinaria son perros y únicamente un 10 por ciento son gatos.

Señaló que existen algunos mitos sobre las vacunas para garrapatas, y en este punto dijo que no hay vacunas específicamente para eso, sino que es un desparasitante, que sí puede ayudar de manera positiva en eliminar garrapatas, no obstante, no es la función principal y su función es a corto plazo, por lo que aplicarlas de manera continua puede afectar la salud de los animalitos.