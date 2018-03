Rectoría de la UAdeO reconoce aportación de docentes

Guamúchil, Sinaloa.- La rectora de la Universidad Autónoma de Occidente, Silvia Paz Díaz Camacho visitó la unidad Guamúchil para reconocer la labor de algunos docentes que participaron en el proceso de rediseño curricular de los programas educativos, así como a los que obtuvieron el beneficio de la recategorización.

En su mensaje dirigido a la comunidad estudiantil y maestros comentó estar muy contenta y por los logros que se han obtenido en la universidad, "estamos aqui para celebrar y reconocer a los docentes que con su trabajo logramos la autonomía, no ha sido un trabajo de mucho más de un año, en donde hemos avanzado de manera lenta pero con pasos firmes y seguros los cuales dejarán una huella imborrable en la institución como el logro de la autonomía, el cual pareciera muy sencillo, pero luchamos todo el año por avalar la iniciativa del gobernador para que esta universidad fuera autónoma pero no hubiera sucedido nada si nosotros no hubieramos puesto el empeño y el trabajo para que sucediera".

María Trinidad López Lara directora de la UAdeO de Guamuchil, mencionó que se entregaron nombramientos a los profesores que participaron en la convocatoria que salió desde el año pasado en mes de noviembre.

Foto: Matías Rodríguez/EL DEBATE

"Ellos fueron seleccionados para una recategorización esto nunca había pasado una universidad, la rectora con el paso firme y pensando en autonomía está pensando en que los trabajadores deben de salir protegidos en cuanto a sus derechos".

Al lugar del evento se dieron cita alumnos y docentes quienes avalaron las actividades efectuadas por las autoridades educativas.