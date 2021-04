Recurso del Mercado Viejo de Salvador Alvarado podría ser para un panteón

Guamúchil, Sinaloa.- La inversión de poco más de 1 millón de pesos que se tienen programados para la construcción de 6 módulos en el Mercado Municipal Viejo, en Salvador Alvarado, podrían ser destinados para la compra de un panteón, así lo dio a conocer la regidora Laura Patricia Dautt Reyes.

La regidora de Morena, comentó que ya tienen tiempo entre diálogos con la presidenta sustituta, Pier Angely Camacho de Ortiz, donde se ha manifestado la posibilidad de invertir el recurso en el otro proyecto, por lo que dijo, espera que durante la sesión de Cabildo que se tiene programada a realizar este martes, se pueda concretar algo entre regidores y la alcaldesa, ya que será decisión de ambas partes.

Ante esta situación, la edil calificó al gobierno municipal como poco serio y con falta de autoridad de tomar los acuerdos ya establecidos y aprobados. “Si sigue el gobierno de esa manera, haciendo proyecto y que después unos cuantos decidan que no, la verdad se me hace poca seriedad y falta de autoridad, no coincido”, refirió.

La regidora, quien siempre trabaja a favor de los alvaradenses, señaló que durante la sesión de Cabildo tocará el tema, buscará que entre todos lleguen al diálogo y se tome la mejor decisión para el pueblo. “Ese dinero tiene que invertirse, cualquier persona que tenga un proyecto tiene que cumplir”, señaló.

Por otro lado, Dautt Reyes, dijo mirar que el proyecto del panteón no va a concretarse, ya que la administración está de salida.

Dicho recurso, proveniente de una cuenta especial creada con las aportaciones de los locatarios, fue aprobado por mayoría durante la sesión de Cabildo Ordinaria número 45 para que se construyeran 6 locales en el estacionamiento del Mercado Municipal Viejo.

Esta acción molestó a los locatarios del mercado, quienes se manifestaron por no haber sido tomados en cuenta, además de que comentaron que perjudica la llegada de los camiones que traslada a las personas de los ranchos. A raíz de eso la obra quedó en detenida para buscar solución.