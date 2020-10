Red Mundial de Jóvenes Políticos celebran 1 año en Guamúchil

Sinaloa.- Dice un conocido dicho que no hay fecha que no se llegue ni tiempo que no se cumpla, pues un día como hoy la Red Mundial de Jóvenes Políticos de Salvador Alvarado, llego a la ciudad de Guamúchil en busca de crear liderazgo políticos jóvenes en diversos enfoques tales como en deporte, cultura, medio ambiente entre otros y hoy cumplen un año de forjar día a día su trabajo.



Evelyn María Pineda Medina, directora de la Red Mundial de Jóvenes Políticos de Salvador Alvarado, expreso que este año ha sido todo un reto en el cual tanto como coordinadores han aprendido de cada y uno de los tropiezos por los que han pasado.

En sus palabras manifestó que el reto mas grande para esta red fue empezar, como también el darce a conocer ante los alvaradenses y toparce con personas que han expresado que no funcionara por ser una mujer tanto como por la corta edad con la que cuenta, sin embargo con su gran esfuerzo y dedicación en coordinación con todos los jóvenes que integran esta red han logrado poner en alto la organización.

Así mismo menciono que otro de los retos ha sido obtener el patrocinio de las empresas, ya que a través de ella es posible llevar acabo diferentes actividades en las que se busca unir a mas jóvenes interesados y apoyarlos a demostrar que pueden lograr lo que se propongan.

‘‘Lamentablemente cuando empezamos no podíamos hacer proyectos porque no contábamos con el dinero ni nos conocían tanto y nadie quería patrocinar lo que fue muy difícil’’, explico.

Cabe recalcar que hoy lunes celebran su primer aniversario con logros tales como llevar cabo grandes conferencias, concursos, diversas carreras entre otras actividades que han quedado marcado. Por su parte la joven Gloria María Ceballo Soto, coordinadora municipal del área de cultura, manifestó sentirse contenta por este primer año en donde se buscara seguir creciendo y unir a mas jóvenes líderes.

Al respecto Pineda Medina destaco que seguirá formando líderes ya que un líder no tiene una edad y para ellos como red es importante que den a conocer de lo que tienen por ofrecer.

Para la la Red Mundial de Jovenes Politicos de Salvador Alvarado, una de las metas por las que estan luchando día con día es seguir es seguir implementando mas cultura, tanto como deporte, conocimientos acerca del derecho y educación en medio ambiente.

‘‘Queremos ir creando una generación de jovenes que no se abstangen y que sepn que pueden por las capacidades que tienen, yo creo que una de nuestras metas es poder incrementar mas a los jovenes esa emocion y pacion que nosotros tenemos para seguir creando proyecto y con ello motivarlos’’, comento la joven, Gloria María Ceballo Soto, cordinadora municipal del area de cultura.

Para finalizar la directora Evelyn Maria Pineda Medina, externo seguir trabajando para formar lideres que buscan en que proyectar sus ideas.