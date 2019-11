Red Mundial de Jóvenes llega a Guamúchil

Guamúchil, Sinaloa.- Con el objetivo de fomentar la participación social de los jóvenes para incidir en los espacios públicos, se llevó a cabo la presentación de la Red Mundial de Jóvenes Políticos y la toma de protesta de la directora municipal, Evelyn Pineda Medina.

La red es una organización no gubernamental presente en más de 23 países en tres continentes y en todos los estados de la república mexicana. En Sinaloa cuenta con un padrón de 100 miembros activos, este día llega a Guamúchil para convocar a sumarse al proyecto de gestoría social.

En la toma de protesta Evelyn Pineda expuso que una de las principales actividades que se impulsarán son actividades culturales.

Unir la política y cultura".

Manifestó que el interés es motivar a los jóvenes a participar, involucrarse y contribuir a un mejor futuro.

Por su parte el director estatal, Julio Valdez, explicó que esta organización no gubernamental es totalmente apartidista y no es un trampolín ni una plataforma política. Enfatizó que se busca acercar a los jóvenes con los tomadores de decisión y porqué no, que asuman los cargos directivos.

Los jóvenes invitaron a sumarse a este proyecto y a ser voluntarios para impulsar proyectos de beneficio a la comunidad para ponerse en contacto con la red, comunicarse a través de la página oficial en Sinaloa.