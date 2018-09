Edil acusado de soborno y desvío niega lo ocurrido

Angostura, Sinaloa.- Eleazar Bojórquez Camacho, regidor y presidente de la Comisión de Hacienda, mismo que fuese señalado como uno de los dos funcionarios de primer nivel que intentaron sobornar al ex gerente de la Jumapaang en Angostura, en su derecho de réplica informó que en ningún momento él tuvo o ha tenido comunicación directa y personal con el presidente municipal para tocar el tema del soborno.

Dejó claro que seguirá siendo amigo del ex gerente, y piensa que esos comentarios fueron vertidos tanto por el coraje del momento, así como por presiones de otras personas hacia el ex empleado, pero de ninguna manera estaría procediendo legalmente en contra del ex gerente de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Angostura.

El regidor convocó a rueda de prensa para compartir su opinión al respecto / Fotografía: Daniel Ayala EL DEBATE

En rueda de prensa el regidor comentó: “Es y seguirá siendo mi amigo, si a él le pidieron el cese de la gerencia es un asunto del presidente municipal, que quede muy claro. Lo que a mí me interesa y espero que la ciudadanía esté consciente, es que en ese soborno del que se habla jamás van a encontrar ningún indicio de que pudo haber sido posible, solamente en la cabeza de unos cuantos cabe. No hay nadie, y me someto en la prueba que ustedes quieran, de que me hayan visto junto con ‘Chenel’ para ir a ver a ‘Juanito’. No hay algo que diga que sí estábamos platicando el alcalde y nosotros solos”, informó.

Sobre el enriquecimiento del cual se habló, Eleazar Bojórquez Camacho informó que ha trabajado por más de 30 años y eso no significa que sea rico; puntualizó que desde que está como regidor solo ha adquirido un carro nuevo, el cual es de la marca Nissan, con un valor de 300 mil pesos, incluso dijo: “Puedo dar fe a cualquier persona que vaya y pregunte en el banco de cómo está el crédito que me dieron, apenas daré el primer mes de este carro”, comentó. Es así como el regidor informó que nada de lo antes explicado es verídico.