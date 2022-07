Regidor Octavio Castro Flores se limita a no hablar de las denuncias

Angostura, Sinaloa.- Yo me voy a reservar al derecho de guardar silencio, no pienso decir absolutamente nada a nadie”, fueron las palabras del regidor morenista Octavio Castro Flores, del municipio de Angostura, después de que salió a la luz que dos trabajadoras del Ayuntamiento pusieron una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sinaloa por abuso de autoridad y privación ilegal de la libertad.

Pese a que el regidor Octavio Castro manifestó que sus abogados le han indicado permanecer sin dar declaraciones, expuso que su objetivo es dejar que la situación fluya conforme a la ley, por lo que espera obtener los resultados justos y legales, de acuerdo a lo que las pruebas indiquen.

Destacó que hasta el momento no ha dado declaración, y solamente le dieron lectura a una de las dos denuncias que interpusieron en su contra.

“Estoy dispuesto a aceptar lo que venga, no hay ningún problema, no me incomoda nada, todos tenemos derecho a reclamar y manifestar lo que nos inconforma”, finalizó.

Cabe destacar que José Jorge Verástica, titular del Órgano Interno de Control, expuso que hasta el momento solo tienen conocimiento oficial de una denuncia, de parte de Marbella Mejía, y se encuentran en la espera de una ratificación de la denuncia de parte de la demandante, para que en unión de un demandante legal puedan proceder a la investigación.

Asimismo, es importante mencionar que José Jorge Verástica manifestó el día de ayer que recibió a una secretaria que acudió a interponer una nueva demanda en contra del regidor, con los mismos argumentos de las demandas ya interpuestas.

Te recomendamos leer:

Señaló que depende del resultado del caso actual se pueden aplicar sanciones al regidor, de acuerdo a lo que señala la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, y aclaró que el Órgano Interno de Control se encuentra preparado para actuar ante las faltas no graves, y si esta resulta ser una falta grave, sería el Tribunal de Justicia Administrativa del Gobierno del Estado quien se encargaría de sancionar al culpable.