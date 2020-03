Regidor acusa falta de resultados de trabajo

Guamúchil, Sinaloa.- Al parecer no todas las reuniones que se llevan a cabo entre el cuerpo de regidores con el presidente municipal y su gabinete han sido fructíferas, debido a la falta de resultados de trabajo y la falta de seguimiento a los problemas, peticiones y acuerdos que se exponen, acusó el regidor Romeo Galindo.

Estas fueron sus palabras: “Se dice mucho y no se hace nada. Por ejemplo, en el tema de la regularización de los yonkes en la zona urbana no se ha avanzado y las solicitudes de hace un año de instalación de topes en escuelas donde hay prioridad, tampoco. No hay respuesta, no se están atendiendo. Pero sí se atienden cosas en lo cortito y las cosas que son prioridad no”, señaló el regidor.

Galindo Inzunza dijo que en las reuniones de regidores con el presidente municipal y el secretario han sido estériles porque hay muchos pendientes.

En sus observaciones a la falta de atención y seguimiento a solicitudes ciudadanas entregadas por el regidor desde hace meses, detalló que hay falta de voluntad, y que la mayoría de los regidores no se reúne con el alcalde fuera de las sesiones de cabildo, por lo que demandó más cercanía y atención directa de Ortiz Sánchez.