Regidor afirma que el Implan es letra muerta en Salvador Alvarado

Guamúchil, Sinaloa.- El regidor del PAS en el Ayuntamiento de Salvador Alvarado, Romeo Gelinec Galindo, estalla en contra del Instituto Municipal de Planeación (Implan), al afirmar que lamentablemente es letra muerta dado a que desde su surgimiento, en el 2007, a la fecha no ha cumplido con el objetivo para el cual fue creado.

Gelinec Galindo explica que el Implan nació con el espíritu de ayudar en el desarrollo y crecimiento del municipio de manera formal y ordenada, que los diferentes conjuntos habitacionales y las vías de comunicación, así como la cuadratura de la ciudad crezcan sin representar algún peligro ni problema a futuro.

“Considero que el Implan fue creado como muchas otras cosas nada más porque así tiene que ser, así lo dicta la ley mas no se le da el lugar ni el debido trabajo. Tan así que fue creado en el 2007 sin pies ni molote y eso lo recalqué mucho cuando fui regidor en el periodo 2014-2016 porque cuando se hace un decreto para la creación de un instituto inmediatamente después debe de venir su reglamento que dicte las bases para saber qué se va hacer, cómo será, qué pasa si no se cumple, en fin, pero desafortunadamente esto nunca se hizo”, expresó el edil.

Indicó que ahora que regresó a Cabildo retomó el tema y tuvo que poner una denuncia formal ante el Órgano Interno de Control, razón por la cual se les hizo un señalamiento, así como una amonestación y fue ahí cuando empezaron a actuar.

“Esto es en cuanto a la reglamentación se refiere, pero si hablamos del funcionamiento del Implan simplemente no hay nada. Cada administración presenta un mega proyecto de imagen, con todo muy bonito, en fotografías y planos, pero de ahí en fuera dejan mucho qué desear y muestra de ello es que tenemos aproximadamente 17 colonias irregulares y se supone que no debería de ser, pues muchas de esas, por no decir casi todas, surgieron ya creado el Implan, entonces donde está el trabajo”, dijo el funcionario.

“Pero esto no queda ahí, sino que tenemos una Ley de Desarrollo Territorial en el Estado de Sinaloa donde se contemplan sanciones fuertes para aquellas personas o empresas que fraccionen sin permiso por parte de Cabildo del Ayuntamiento y tampoco se han aplicado estas sanciones, por más que se les dice no hacen algo al respecto, por tal razón considero que pudiera haber intereses, compromisos políticos y muchas otras cosas, es por eso que no se actúa con forme a ley. Por tal razón el Implan es un elefante blanco”, asegura el regidor Romeo Gelinec Galindo.