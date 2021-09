Regidor de Angostura pide a titulares de Immujeres y deporte hacerse cargo de sus manuales

Angostura, Sinaloa.- Debido a que considera que Cabildo no se debe hacer cargo de aprobar el manual de la dirección del Instituto Municipal de Mujeres (Immujeres) y del área de Deporte en Angostura, el regidor José Luis Beltrán Astorga expuso que ambos titulares deben hacerce cargo y turnarlo a la junta directiva.

En dicha sesión convocó a los directores, así como al propio Consejo a reunirse y someter a consideración los dictámenes para ser aprobados.

“No solamente era facultad de ellos los manuales si no de sus propios reglamentos, no obstante en sus reglamentos fueron aprobados de los cuales no está mal pero nosotros asumimos responsabilidades que no nos corresponden”, resaltó.

Leer más: ¡Se aplaza! Pescadores de Angostura acuerdan levantar veda de camarón para el 17 de septiembre

Respondiendo a la situación la presidenta municipal de Angostura, Aglaeé Montoya Martínez, informó que se les turnará en la brevedad posible para que sean ratificados al Consejo directivo.