Regidor de Salvador Alvarado denuncia el mal manejo de las unidades de Japasa

Guamúchil, Sinaloa.- En los recientes trabajos de rehabilitación del subcolector Gabriel Leyva Solano en donde se supone se invertirán arriba de los 2 millones 850 mil de pesos, se detectó a una unidad de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salvador Alvarado, (Japasa), siendo utilizada por un empleado de la paramunicipal en asuntos de la obra aún cuando se contrató a una empresa privada para que realizará esas labores.

Gilberto Lugo Sánchez, regidor de Salvador Alvarado realizó un recorrido ante la queja de algunos vecinos quienes afirmaban que los trabajadores acudían de manera irregular al lugar donde se encuentra la obra y al llegar se percató de que la unidad número 05, con placas de circulación UB73392 y perteneciente a la Junta de Agua Potable, estaba siendo utilizada en la transportación de material en beneficio de la rehabilitación del colector antes mencionado.

“Al acudir a la visita veo qué hay una unidad de Japasa y que están trabajando personas que laboran en Japasa y no en el horario de Japasa según lo manifestado por ellos, dijeron trabajar en un turno y ya que salían en la mañana, por la tarde iban a trabajar en la obra, pero la sorpresa es que, es en una unidad de Japasa en la que trasladan materiales. No puede ser posible que una unidad de la paramunicipal esté involucrada en los trabajos de una compañía particular, es una irregularidad tremenda que no debe suceder y que no tiene porqué suceder”, expresó el funcionario.

Mencionó que en la última sesión de cabildo le solicitó información a Alejandra Zámano Mejía, síndico procurador, quien no le pudo proporcionar los datos debido a que se le hacía mucha la información y no la tenía a la mano, lo cual él considera que tiene razón pero que le falta información porque la alcaldesa Pier Angely Camacho sí le supo contestar algunos datos que la funcionarla no pudo darle.

“Voy a solicitarle a la sindica de manera formal, de manera escrita que se informe cuáles son los montos, cuáles son las compañías, cuáles son las obras, cuál es la duración y sobre todo porque están los vehículos de Japasa participando en esa obra”, detalló el edil Gilberto Lugo Sánchez.

Un dato importante que dio a conocer el regidor alvaradense es que recientemente el Ayuntamiento a través de los fondos que maneja Sedesol le ha asignado presupuesto a Japasa para que desarrolle los trabajos de reposición de algunos colectores en diferentes puntos de la cuidad como en la carretera internacional a la altura de la colonia Insurgentes, así como también al que le han denominado subcolector de la colonia 15 de Julio que se encuentra en las cercanías de la secundaria Técnica Número 33 y también en la curva que va hacia la colonia Cuesta la Higuera desde Lomas del Valle en donde por cierto fue localizada la unidad de Japasa siendo utilizada en actividades ajenas a la junta.

El edil resaltó el grave problema de derrames de aguas negras y que ante esto se comenzaron los trabajos para rehabilitar algunos colectores de la ciudad de Guamúchil ya que por meses se ha venido vertiendo agua contaminada hacia el estanque del río que proporciona el servicio de agua a las viviendas, pero que es irregular que estos trabajos lo hagan un particular con personal y unidades de la paramunicipal.