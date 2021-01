Regidor de Salvador Alvarado pide conciencia a ciudadanos y acciones al gobierno

Guamúchil, Sinaloa.- Ante la quema de llantas que se registró hace días en la colonia Insurgentes de esta ciudad, el edil y presidente de la Comisión de Ecología en Salvador Alvarado, Romeo Gelinec Galindo Inzunza, expresó que es una falta de respeto que la ciudadanía realice este tipo de acciones que dañan al sistema respiratorio y más en la actualidad en donde se vive una pandemia, pero resaltó aún más la omisión del gobierno municipal y de no actuar.

“La quema de llantas, de basura y de soca es un daño ambiental que trae consigo terribles consecuencias no solo en el ámbito de contaminar si no también causan problemas de salud fuertes más ahora con el Covid-19, con la Influenza entre otros. Todo esto hace que el sistema respiratorio tenga más complicaciones”, expresó Galindo Inzunza.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Agregó que es inconcebible que los ciudadanos no comprendan o no acaten las recomendaciones de Salud, porque aseguró que ellos mismos se perjudican, asimismo reportó que no se tenga de parte de la autoridad la atención más adecuada porque lo único que hacen es lamentarse, pero no están ejerciendo lo que se debe de hacer como autoridad.

“Sabemos que esto es muy constante, tenemos un problema muy serio en el basurón que está atrás de la curva del Canalero en donde todos los días lo prenden, personas que por andar haciendo su trabajo de recolectar diferentes cosas, queman el basurón y todas las colonias aledañas se contaminan. Es algo terrible”.

Destacó que es necesario que esto no quede solo en cuestión mediática, ni en papel, si no que; “ya se debe aplicar el reglamente que se tiene que es el del bando policial y también el de Ecología para que se entienda de una vez que es bastante el hacer este tipo de acciones”, comentó.

Galindo Inzunza, dijo que al no haber una acción fuerte de la autoridad, el ciudadano sigue implementando estas malas prácticas.

Leer más: ‘La Chapa’ pide ayuda tras perderlo todo en incendio de su casa en Guamúchil