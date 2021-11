Regidor de Salvador Alvarado señala que los institutos están operando de forma irregular

Guamúchil, Sinaloa.- El regidor de Salvador Alvarado, Romeo Gelinec Galindo Inzunza declaró que tanto el Instituto Municipal de la Juventud, como el Instituto Municipal de las Mujeres, están trabajando de manera irregular debido a que la junta directiva de cada uno de ellos es quien debe aprobar la propuesta del presidente municipal y posteriormente tomarles protesta, sin embargo, el procedimiento no se dio de esta forma y el alcalde les tomó protesta por su cuenta.

Ante esto, Galindo Inzunza afirmó que no deben tener ningún tipo de remuneración y, de hacerlo, el Gobierno Municipal estaría cayendo en una grave falta, porque no habría manera de comprobar el pago a los titulares de estos dos Institutos. “Si se les paga haremos lo conducente ante el Órgano Interno de Control y la síndica procuradora para que ejecute a quien dio la orden y ese dinero sea resarcido y se ejerza una sanción administrativa, o bien, ir hasta otras instancias para que ejecuten a todas las personas involucradas por no acatar la ley”, mencionó.

También señaló que esta acción pudiera provocar problemas con la Auditoría Superior del Estado porque no hay un sustento legal para algún pago en estas áreas. El regidor del PAS mencionó que todo tiene una formalidad legal jurídica y en el momento en el que las cosas no se dan de esta forma, los titulares de dichas áreas no deberían estar realizando ninguna función, porque a ellos el presidente les dio el nombramiento y les tomó protesta, pero la junta directiva es quien debe de cumplir con esa función, sin embargo, declaró que aún no se ha creado dicha junta.

Explicó que el decreto del Instituto Municipal de la Juventud se creó el día 16 de septiembre del año 2015 y en él se plasma, en el artículo número 14, que dentro de las facultades y atribuciones que tiene la junta directiva en su numeral número cinco dice que es nombrar al director general y otorgarle poderes especiales para cumplir con el objetivo de Instituto, y además en la fracción nueve también dice que es aprobar el nombramiento de los delegados y funcionarios del Instituto que ha propuesto el director general.

“Todo lo que es el Instituto como tal en estos 13 días, básicamente debería estar sin ningún movimiento, porque no han hecho lo que les concierne. Están trabajando, pero sin cumplir con la legalidad”, explicó. Asimismo, dijo que en el caso del Instituto Municipal de las Mujeres, es el consejo directivo quien aprueba a la titular propuesta por el alcalde.

Agregó que en el decreto municipal número 42, con fecha del 21 de octubre de 2013, marca en su artículo 10 las atribuciones de la junta directiva y que en su numeral número seis especifica que debe nombrar a la directora propuesta por el presidente municipal. “Hay que recordar que primero es el 1 y después el 2”, finalizó el regidor Romeo Gelinec Galindo Inzunza.