Regidor resulta positivo a COVID-19 en Salvador Alvarado

Guamúchil.- Luego de que el regidor del Ayuntamiento de Salvador Alvarado, Romeo Gelinec Galindo Inzunza, hace unos días presentara síntomas sospechosos y decidiera realizarse la prueba del COVID-19, hoy fue notificado por la Secretaría de Salud que su resultado fue positivo.

Esta noche, el edil alvaradense emitió un comunicado en el que asegura que no lo sorprendió la noticia pues había presentado varios síntomas de esta enfermedad de manera intensa, por lo que se encontraba preparado para afrontar la situación, "no me asusta, no me da miedo, es algo que tenía que pasar, soy consciente de que es parte de mis obligaciones y de gusto era andar en la calle ayudando en lo que se pudiera a los ciudadanos; dónde y cómo adquirí el virus, no lo se, pero siento que es parte de la vida".

El regidor comenta que su familia le pidió varias ocasiones que no anduviera tanto en la calle, pero afirma que es su pasión el poder servir a la gente y estas son las consecuencias, siendo atendido en su domicilio por su esposa y aislado bajo las condiciones adecuadas; mientras tanto, señala sentirse bien de salud y con ánimo para salir adelante pues le gusta estar activo.

Me siento débil, mis piernas no soportan mi peso todavía, pero unos días más ya daremos lata; el tratamiento que empecé el sábado por la noche ha sido de gran ayuda, de hecho, se sintió el cambio luego, luego, porque en día y medio que lo empecé a tomar ya no me dio temperatura, que no me había podido bajar en seis días", menciona.

Señala que el Sector Salud le ayudó con la prueba y lo han estado monitoreando, incluso le han dicho que lo pueden internar en el hospital, pero se siente más tranquilo en su hogar, aislado, tomando su medicamento.