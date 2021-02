Regidor señala que la Comisión de Asuntos Indígenas no es de membrete en Mocorito

Mocorito, Sinaloa.- El regidor de Morena en el Ayuntamiento de Mocorito, Claudio López Camacho, asegura que la Comisión de Asuntos Indígenas en el Ayuntamiento no es de membrete, muestra de ello es que sí se ha trabajado en diferentes eventos para preservar usos, costumbres y tradiciones culturales pese a que en el Pueblo Mágico no se cuenta con alguna comunidad focalizada en este sector.

El edil resalta que en Cabildo existe esta comisión debido a que la Ley de Sinaloa agarra parejo tomando en cuenta a los municipios que sí cuentan con poblaciones indígenas, ya que el principal objetivo es promover su acervo cultura para que no desaparezcan.

En Mocorito no tenemos asentamientos indígenas, pero no por eso no vamos a realizar eventos para conservar su cultura”.