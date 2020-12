Regidora de Morena en Salvador Alvarado respeta las decisiones de su partido

Guamúchil, Sinaloa.- Ante algunos acontecimientos importantes que se han dado a conocer y que tienen que ver con los integrantes del partido de Morena, la regidora de este municipio de Salvador Alvarado, Patricia Dautt Reyes, resaltó que esperaban que este día el partido decidiera quién sería el candidato a gobernador de Sinaloa. Agregó que de igual manera aún se tiene de fecha para el día viernes para dar nombramiento al próximo candidato.

“Leí una nota donde una de las diputadas declinaba a favor de Gerardo Vargas, pero no sé si sea verdad porque muchas veces son especulaciones. Nosotros como morenistas sabemos que el único que cuenta con información correcta es Mario Delgado, porque como él dijo, no tengo encargados ni voceros en ningún estado. Yo como representante del partido, en la cuestión de que soy regidora, siempre he sido una persona que ha respetado los estatutos”, comentó.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Dautt Reyes, especificó que todavía se está dentro del tiempo del proceso para que el partido decida quién será el candidato.

Afirmó que ella como militante respeta la decisión que el partido tome. “Las redes dicen muchas cosas”, comentó.

Con respecto a la supuesta salida del senador Ricardo Rocha Mocha, declaró que aún sigue en la contienda de poder salir como candidato.

Él es el senador presidente de la comisión de la Secretaría de Educación en el senado, es posible que lo familiaricen a que sea él”, finalizó.