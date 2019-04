Regidora solicita aclaren elección de comisario

Mocorito, Sinaloa.- En días pasados, se realizó la elección de comisarios de algunas sindicaturas en el municipio de Mocorito, donde una en particular se llevó a cabo de forma irregular, de tal manera que la regidora del PAS, Dalila Alondra Félix Rodríguez, quien también es presidenta de la comisión de participación ciudadana, la cual avala la convocatoria para síndicos y comisarios, levantó un acta en manifestación de su inconformidad junto con sus compañeros del comité.

El periodo para la entrega de documentos fue del día 15 al día 25 del mes de enero afirmó la edil Félix Rodríguez, donde todos menos la ciudadana Martina Amapola Iribe Gastélum, quien era candidata a comisaria de la comunidad de Recoveco, entregaron documentos. Sin embargo, se avaló su registro, que dicho oficio fue elaborado por el secretario Noé Contretas Avendaño, quien responsabilizó directamente al coordinador de síndicos Ennio Salas.

Félix Rodríguez enfatizó que aún para el día 30 de enero no le fue entrega la documentación que se requería, siendo que el limite era el día 25.

Por tal motivo se aprobó que la comisión de gobernación y participación ciudadana organizarán una reunión para determinar lo que pasará con el caso.

“Lo más seguro, es que no se le de el nombramiento a la ciudadana Martina Amapola Iribe Gastélum, de hecho no se le puede dar y si el presidente o el secretario lo firman, sería algo irregular, porque no hay documentaciones, no hay absolutamente nada de esa aspirante, no cumplieron con el registro y no cumplieron con las normas de la convocatoria, entonces lo deberían de avalar”, dijo la regidora Dalila Alondra Félix Rodríguez.