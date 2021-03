Regidores de Angostura se destacan pero por su bajo desempeño

Angostura, Sinaloa.- Se presenta el desempeño mostrado por los regidores de Angostura durante un periodo de seis meses en las sesiones de Cabildo ordinarias del 2020. La pregunta es: ¿En qué trabajaron? Éste es el resultado de la revisión a detalle de las 13 sesiones plasmadas en las actas.

Se presenta el último resultado de una serie de tres estudios de revisión sobre la cantidad y relevancia de las participaciones de regidores y regidoras en los cabildos de los ayuntamientos de la región del Évora.

Hoy se cierra con el caso del municipio de Angostura, cuyo Cabildo está integrado mayoritariamente por mujeres.

Con base en el conteo realizado de las participaciones registradas en las actas de Cabildo ordinarias, suman un total de 104 intervenciones de parte de los seis ediles.

De las 104 participaciones, 71 fueron del regidor de oposición, José Luis Beltrán Astorga. Le sigue el regidor Miguel Sotelo, con 16 participaciones. De las cuatro regidoras solo una alcanzó ocho intervenciones, Anita Gutiérrez.

Iris Bojórquez presentó solo cinco intervenciones y Helen Angulo escasas cuatro. Pero una regidora se lleva el premio de la falta de compromiso con el papel que por ley les confiere su cargo, porque no registra en las actas de Cabildo ordinarias más que algunos comentarios, pero no participaciones de importancia y eso sí, el levantar la mano para aprobación de obras.

La cifra cero, la regidora que no participó, que no generó debate, cuestionamiento y no aportó ninguna propuesta en seis meses, es la regidora Neyma García. Su presencia en Cabildo fue gris y sin resultados.

Es de suma importancia que la ciudadanía conozca el nivel de participaciones que registra cada uno de los ediles que se dicen representantes del pueblo, independientemente del color del partido al que pertenezcan. Aquí se puede demostrar que si se habla en términos de resultados, solo la oposición logró destacar y esa oposición está representada en un regidor.

¿Qué pasa con el resto? En la revisión caso por caso, por el tipo de participación que los distinguió, se encontró lo siguiente en las 13 actas publicadas.

De las 16 intervenciones del edil priista, la mayoría fueron comentarios irrelevantes y lecturas de dictamen de las comisiones que preside. Fueron escasas las participaciones para exponer peticiones de atención ciudadana.

En la sesión número 15, con fecha del 8 de julio de 2020, dio a conocer su visita a la comunidad Campo Plata para conocer un problema relacionado con el servicio de agua. También en otra de las sesiones fue portavoz de un grupo de habitantes que solicitaban atención en mejoras en servicios públicos.

La regidora que encabeza la lista del grupo femenil, con escasas ocho intervenciones, se limitó a comentarios referentes a información sobre temas de importancia para la sociedad. Y solo en una de las 13 sesiones, en la número 13, con fecha del 9 de septiembre, tuvo una participación relevante.

Si se hiciera un top ranking sobre el desempeño de las cuatro ediles que ostentan un cargo de representación popular y que toman decisiones por su pueblo, la joven Iris Bojórquez se queda en el segundo lugar, pero con la lamentable cifra de cinco intervenciones. Todas fueron comentarios y una lectura de una convocatoria. De su trabajo no se conocen acciones de impacto. Quizás lo realizó, pero no lo dio a conocer en el espacio destinado para rendir cuentas a su pueblo.

Cuatro veces levantó la mano en seis meses la priista Helen Angulo, considerando que se ausentó en tres ocasiones por motivos de salud, pero del resto de las sesiones su desempeño fue muy pobre, por su muy bajo interés de ejercer el diálogo, el posicionamiento de temas de importancia, el ejercicio de las ideas y la presentación de solicitudes ciudadanas ante cierta problemática o necesidad. Nada de nada. Su silencio fue notorio, su papel fue poco participativo y sus resultados de trabajo no lucieron.

Solo en una ocasión intervino de manera relevante, durante la sesión número 17, con fecha del 12 de agosto de 2020.

Como se destacó al inicio de la presente publicación, el edil morenista fue el único con una activa participación, con un total de 71 intervenciones. De manera objetiva en apego a los resultados encontrados en las actas, se puede informar que una gran parte de sus intervenciones fueron relevantes y con presentación de propuestas.

También registró bastantes comentarios que muestran el ejercicio de la crítica, el debate y el señalamiento del papel que por ley deben desempeñar los integrantes de Cabildo. Levantó la mano no solo para aprobar obras públicas y presupuestos, sino también para votar en contra de ciertas acciones. Por ejemplo, durante las sesiones número 17, 19 y 22.

Sobre los temas de importancia que generó cuestionamientos destaca el día 11 de noviembre de 2020, en la sesión número 25, al exigir transparencia sobre la nómina que registra el Ayuntamiento, que pareciera ser un secreto, porque existen varias nóminas y no una en su totalidad, refiriéndose a que la que está publicada en el portal de transparencia del Ayuntamiento de Angostura no incluía (en el tiempo solicitado) todos los sueldos de todas las áreas que componen la administración.

Durante las sesiones de diciembre el edil fue la causa por la que se alargaron las sesiones cuando se presentaron comparecencias de funcionarios, como el director de Deportes, el entonces director del Órgano Interno de Control y el entonces síndico procurador. Los motivos: transparencia y resultados de trabajo. Sobre el trabajo en comisiones presentó en algunas ocasiones dictámenes.

Los resultados encontrados se resumen en dos frases que quedan cortas para evaluar a los ediles del 1 al 10: muy baja participación en las sesiones y escasas propuestas de impacto para la comunidad. En términos crudos pero reales se puede inferir que no pasan “ni de panzazo”, no alcanzan ni una cifra aceptable. Esto en base a la evidencia mostrada y que cualquier ciudadano puede consultar en la página de transparencia del Ayuntamiento de Angostura, en la sección de Actas de Cabildo.

Se puede concluir que la mayoría de los regidores y regidoras no trabajaron con compromiso ni en base a resultados, y que además levantaron la mano para aprobar obras y presupuestos sin ejercer el debate, la crítica y la revisión correspondiente, pero lo más lamentable es que las propuestas fueron lo más ausente.

Esto nos remite a señalar que una de las obligaciones de los servidores públicos es demostrar con responsabilidad y trabajo que están representando a la ciudadanía.