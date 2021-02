Regidores de Mocorito piden ser tomados en cuenta en las decisiones

Mocorito, Sinaloa.- Por los comentarios que han surgido entre los regidores del Ayuntamiento de Mocorito todo parece indicar que en determinados momentos y en algunos temas en específico la comunicación con el alcalde Jesús Guillermo Galindo Castro se fractura, al no tener conocimiento de acciones que lleva a cabo.

Heidy Sillas Lara, representante del PRI en Cabildo, confirma que en ciertos puntos no se les informa como debería de ser en la realidad, ya que ellos también son autoridad en el municipio y por lo tal deben saber la mayoría de las cosas que acontezcan.

“Debe de haber comunicación en la administración y aunque no formo parte de algunas comisiones, sí me gustaría ser tomada en cuenta para tomar decisiones y además para saber lo que está pasando, así tendremos datos que decirle a la ciudadanía al momento que nos cuestione sobre algo, pues es muy feo que te pida una opinión y no saber qué decir porque no estamos enterados”, indicó.

“Yo formo parte de la Comisión de Salud y ni en eso no sé exactamente cómo andan las cosas, pues no se nos informa al respecto, muestra de ello es que llegaron la vacunas contra el Covid-19 y no sabía nada de cuando iban a llegar, cuantas dosis son, ni siquiera el cómo se van a aplicar. Es lamentable, pero para algunas cosas no se nos toma en cuenta”, afirma la regidora priista.

Por su parte, Valerio Cervantes Gastélum, edil del PAS, argumenta que él es integrante de la Comisión de Hacienda y no está enterado de muchas cosas, incluso desconocía que el alcalde Guillermo Galindo andaba estrenando camioneta para sus giras.

“Creo que se están haciendo las cosas mal, porque por lo menos los integrantes de las comisiones deben de saber lo que acontece y los movimientos que se van a hacer. No se vale que hagan las cosas a su manera, sin informárselo a los regidores en general como autoridades que somos. Hay cosas, en compras y adquisiciones, sobre todo, que se deben de informar ante Cabildo, pero no se hace, nos están ignorando en algunas acciones que están realizando las autoridades municipales. Desafortunada acción, pero a nosotros como regidores no nos informan como es debido”, cita Cervantes Gastélum.