Regidores de Salvador Alvarado se resisten al trabajo durante la pandemia

Guamúchil, Sinaloa.- Debido a la contingencia provocada por el Covid-19, algunos funcionarios y regidores han decidido no laborar durante este tiempo y esto pudiera repercutir en las actividades propias del Ayuntamiento.

Romeo Gelinec Galindo Inzunza, regidor del municipio de Salvador Alvarado, informó que el no atender los casos en tiempo y forma se pueden ir sumando y esto causará problemas en un futuro.

“Estamos hablando en términos generales si nos vamos con los regidores, en lo que viene siendo los asuntos turnados a comisiones están ahí, guardados, cualquier persona o institución que ha solicitado que se le resuelva algún dictamen está parado y esto el día de mañana que pase la pandemia a haber problemas porque va a haber una saturación de tantos que están archivados”, comentó el regidor.

El funcionario comentó que cuentan con un reglamento en donde no se permite la instalación de una tortillería de menos de ciertos metros de otra o bien la venta en motocicletas, pero no ha sido atendido dicha situación, a lo que expresó que hay personas que han acudido al área de Oficialía Mayor y Tribunal de Barandilla pero estas áreas no han hecho nada resolver el problema.

“Yo siempre he visto una problemática en este tipo de negocios porque este reglamento tiene bastantes años que se realizó y necesita ajustes pero en la actualidad obviamente nadie le ponen la atención y menos ahorita en la pandemia pero un reglamento de esta magnitud debe ser atendido porque está vigente”, comentó.

