Regidores de Salvador Alvarado truenan contra de la alcaldesa Pier Angely Camacho

Guamúchil, Sinaloa.- Hoy por la mañana varios regidores del Ayuntamiento de Salvador Alvarado tronaron en contra de la alcaldesa Pier Angely Camacho de Ortiz, pues según argumenta que desafortunadamente no está teniendo coherencia en lo que dice y las acciones que está haciendo, al mostrar flexibilidad en cosas que la contingencia todavía no permite su realización.

La edil de Morena, Patricia Dautt Reyes, externó en conferencia de prensa que están dando la cara en el cuidar de los ciudadanos y su bienestar, por tal motivo, de manera personal, no está de acuerdo en que se instale la verbena popular porque Salvador Alvarado ha sido uno de los municipios más afectados en cuestiones de contagios, además se debe de tener congruencia con lo que dicen, pues la primera que anunció no verbena fue la alcaldesa Pier Angely Camacho de Ortiz y debe sostener su palabra.

"Este tema no es si me vienen a decir tal o cual cosa o si me lo piden al oído o vamos haciendo esto por beneficio partidario porque no es otra cosa y desde ahí se arrancaron mal, con los señalamientos partidarios. Yo les doy un mensaje a todos los verbeneros, esto no es contra ellos porque ahorita la preocupación es la salud, más que la parte económica y como gobierno tenemos que ser congruentes. Se paró el tianguis y así sigue, cerrado y nadie se ha rebelado, entonces yo digo no a la verbena y lo lamentable es que el ejecutivo nos pide hacer equipo, pero creo que es solamente en ocasiones que a ellos les convenga", afirma la regidora Patrica Dautt.

Por su parte, Eveardo Melendrez expuso que este tema es muy delicado y se debe platicar a detalle para finalmente decidir si sí o no se da la verbena y prevenir todo lo que pueda suceder, pues se ve que los casos van a la baja, pero la realidad es otra.

Luz Cita Vizcarra Burboa manifestó que el año pasado, con el presidente Carlo Mario, se dijo que iba a ser el último que se iban a poner los verbeneros en la plazuela y de ahí en adelante se instalarían en la Ferrocarril, pero hoy está de acuerdo que se pongan en la plazuela, pero bajo un buen dispositivo de seguridad y protocolos preventivos para evitar los contagios.

Diana Chimal aseguró que todo esto no es en contra de los verbeneros, sino que están viendo por la salud de toda la ciudadanía alvaradense, por tal motivo están buscando y planteando maneras del cómo sí se instalen, pero no habido respuesta por parte de la alcaldesa, ya que ha sostenido tres reuniones y hasta hoy no ha invitado a los regidores en alguna de ellas.

Romeo Gelinec Galindo afirma que se han tomado decisiones que han afectado a la economía de muchos comerciantes, como por ejemplo lo florista no vendieron el Día de las Madres, tampoco lo hicieron como querían el Día de Muertos, además está cancelado el tianguis, el deporte, entonces porqué la verbena sí.

"Desafortunadamente ante las mismas situaciones se están tomando decisiones diferentes y eso no debe de pasar porque eso confunde al ciudadano y también molesta. Yo estoy de acuerdo en el cómo sí siempre y cuando se hayan tomado decisiones iguales en todos los sentidos y hasta hoy no ha sido así.

Hace poco volvimos al semáforo naranja y se tuvieron que hacer cerrado bares, casinos y no haber permitido fiesta y nada de eso se hizo, todo continuó igual precisamente por esa incongruencia, por interesas que hay, entonces no se va a permitir que esto siga pasando.

Salvador Alvarado, de acuerdo a su población, es el municipio que más mortalidad tiene, entonces donde está esa congruencia, pero hay otros intereses. La situación es clara, la alcaldesa dijo no a la verbena cuando la propuesta fue que se pusieran en la Ferrocarril y ahora resulta que dice sí, ustedes creen que yo me chupo el dedo, claramente se ve que hay intereses que van más allá.

Aquí no podemos vivir a caprichos e intereses de unos cuantos nada más, esa es la situación, nosotros siempre estamos dispuestos a no afectar a nadie, al cómo sí pero hasta hoy la situación no ha sido pareja, que es lo que estamos pidiendo y exigiendo, declaran una cosa y salen con otra.

Al tema del docenario que no se le quiera entrar porque desde hace muchos años está separada la iglesia del Estado, pero la propia iglesia sí tiene la facultad para buscar y preservar el cuidado del ser humano, no incitarlo ha, pues primero es la salud y por lo tal se pueden hacer misas virtuales sin perder la espiritualidad.

No podemos caer en ese relajamiento y a nombre de todos los regidores que estamos aquí presentes nos deslindamos de cualquier responsabilidad en torno a lo que vaya a pasar con la verbena y el docenario. Debemos de ser congruentes en lo que decimos con lo que hacemos, pues no puede ser posible que digamos se prohíbe el tianguis y la iglesia está llena", afirma Romeo Gelinec Galindo.