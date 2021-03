Regidores del Ayuntamiento de Mocorito tienen gris desempeño durante el 2020

Mocorito, Sinaloa.- En el Pueblo Mágico de Mocorito muchos afirman que los regidores del Ayuntamiento sí desquitan el sueldo que perciben, en tanto que otros opinan todo lo contrario, pero lo que es un hecho es que en lo que respecta al trabajo realizado durante las sesiones de Cabildo, en cuanto a propuestas, iniciativas y participaciones se refiere, la mayoría de los ediles tuvieron un gris desempeño en el segundo semestre del 2020, comprendido de julio a diciembre.

Cabe resaltar que la contingencia sanitaria del Covid-19 en esos meses estaba en su mero apogeo y para evitar aglomeraciones, así como también reducir el riesgo de algún posible contagio, varias de estas sesiones ordinarias se tuvieron que llevar a cabo de manera virtual, pero las pocas que fueron presenciales, claro, acatando todos su sana distancia, portando el cubrebocas, poniéndose gel antibacterial en las manos, entre otros protocolos de prevención, contados regidores hicieron importantes propuestas destinadas a mejorar la calidad de vida de la ciudadanía mocoritense y al progreso de las comunidades.

Desfortunadamente la mayoría de los representantes del pueblo se abocó en solo darle lectura a los diferentes dictámenes aprobados por su debida Comisión, mientras que otros expusieron de voz distintos problemas que la gente de las rancherías estaba exigiendo atención inmediata, esto como para que su participación quedara registrada en el Acta de Cabildo.

A propósito, los ediles que conforman Cabildo en el Ayuntamiento son Valerio Cervantes Gastélum (PAS), Dalila Alondra Félix Rodríguez (PAS), Tamara Gil Cháirez (PAS), Eduardo Daniel Robles Sánchez (PAN), Édgar Alonso Belmontes Rubio (PRI), Heidy Dannel Sillas Lara (PRI), Ahymara Karina Lora Ibarra (PRI), Claudio López Camacho (Morena) y Aurelio Zazueta Robles (PAS), quien asumió esta responsabilidad en lugar de Julio Medardo Serrano Soto en la sesión extraorinaria del día 1 de septiembre, tras realizarse varios cambios en la administración del alcalde Jesús Guillermo Galindo Castro, ya que en esa misma reunión también rindieron protesta Víctor Manuel Parra Melesio (como tesorero en lugar de Jaime Angulo), Julio Medardo Serrano Soto (pasó de la regiduría a ser secretario del Ayuntamiento ante la renuncia de Noé Contreras Avendaño) y Abraham Vicente Camacho González (nuevo oficial mayor de la Comuna luego de confirmarse la salida de Ylsa Espinoza Castro).

Entre los regidores más propositivos en las sesiones de Cabildo destacan Eduardo Daniel Robles Sánchez y Claudio López Camacho, el resto también participa en las reuniones, pero con comentarios menores, para leer dictámenes o para entrar en el intercambio de dimes y diretes en algún polémico punto.

Tal como sucedió entre Valerio Cervantes y Ahymara Karina Lora cuando el representante del PRI, Édgar Alonso Belmontes, detalló el dictamen de omisión por la firma del documento de la cuenta pública, acción que puso los ánimos al rojo vivo en Cabildo y desató acalorados comentarios, tratando de justificar el porqué no firmaron.

En el caso de Dalila Alondra Félix Rodríguez, en una sesión ordinaria le dio lectura a alrededor de cuatro dictámenes que emitió su Comisión, en tanto que en otras reuniones dio a conocer diferentes posturas que tenía su partido en relación a distintas situaciones que se estaban presentando por lo de la pandemia y todos sus cuidados.

Para sorpresa de muchos ciudadanos, la fracción priista, por lo menos en los últimos seis meses del 2020, no fue la fuerte oposición que se pensaba, pues los tres representantes en Cabildo no dieron de qué hablar, mucho menos contradijeron las decisiones tomadas por el presidente municipal, que aunque tiene mayoría llevó la operatividad del Ayuntamiento sin muchos problemas, pues su mayor obstáculo no eran los ediles, sino el combate a la pandemia mundial coronavirus.

Eduardo Daniel Robles Sánchez sin duda alguna es de los más participativos en todas las sesiones de Cabildo, si no es para proponer alguna iniciativa es para apoyar y respaldar comentarios de sus compañeros funcionarios, así como también para solicitarle al alcalde girar órdenes para que diferentes direcciones del Ayuntamiento intervengan y le den soluciones a distintos detalles en los servicios públicos que les solicita la ciudadanía.

Entre las propuestas que Robles Sánchez hizo en Cabildo destacó la iniciativa del reglamento de uso de espacios deportivos, también la creación de un reglamento que regule las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos en zonas de reservas ecológicas para prevenir y combatir la contaminación ambiental e impulsar de paso el aprovechamiento de los recursos naturales que se tienen en el Pueblo Mágico.

El representante del PAN también solicitó la instalación de reductores de velocidad en la calle principal de la colonia Aviación, obra que tuvo respuesta en las autoridades dado a que ya se instalaron. Además, propuso analizar, corregir o, en su caso, crear en Mocorito el reglamento interior del municipio para garantizar la buena operatividad administrativa.

Para tener una mejor seguridad vial Eduardo Robles traía la iniciativa de cambiarle el sentido a un tramo de la calle principal de acceso al municipio, pero por diversos factores no fructificó, sin embargo, no se quedó de brazos cruzados y ahora, en coordinación con la Dirección de Turismo, trabaja en el proyecto de la Plaza Girasoles, pues para consolidarse sí se necesitará cambiarle el sentido a algunas vialidades.

El regidor de Morena, Claudio López Camacho, también ha puesto su granito de arena para contribuir en el beneficio de la ciudadanía, especialmente en la zona sur del Pueblo Mágico, que es donde mantiene el contacto directo y constante con la población dado a que es originario de la sindicatura de Pericos.

Viendo las dificultades que la pandemia estaba generando en muchos estudiantes mocoritenses, sobre todo en los que pasaban de secundaria a preparatoria, propuso la creación de una comisión que hiciera el levantamiento de un padrón de todos esos alumnos para ayudarlos a que se registren sin problemas en bachillerato y así seguir manteniendo el nivel educativo de bueno hacia arriba.

También salió al respaldo de las maestras que están en el programa Alternativas, pues tenían varios meses que no percibían su sueldo correspondiente, y tomando en cuenta eso el edil de Morena propuso ante Cabildo la creación de algún tipo de apoyo para estos docentes que dan el extra en la enseñanza de los niños de las comunidades.

La realidad de las cosas es que el año pasado, tanto los regidores como la autoridad municipal, no pudieron hacer gran cosa en beneficio de la sociedad y las comunidades debido al problema de la pandemia, donde en esos momentos lo más fundamental era cuidar la salud en general y la mayoría de los recursos se destinaban de manera prioritaria a este tipo de rubro.

Por cierto, en una ocasión el regidor Aurelio Zazueta Robles alzó la voz en sesión de Cabildo y le exigió al secretario, Julio Medardo Serrano Soto, ser tomado en cuenta en las diferentes acciones que se estaban llevando a cabo, pues él era el presidente de la Comisión de Salud y lamentablemente no se enteraba de muchas cosas. A propósito, en Cabildo los regidores tienen en sus manos 18 comisiones.

Participación de los regidores durante las sesiones de Cabildo. Tabla EL DEBATE