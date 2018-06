Regidores del PRI donan calcomanías al Ayuntamiento

Mocorito, Sinaloa.- Debido a la falta de voluntad y no haber respuesta de parte del Ayuntamiento, de mandar hacer y ponerle calcomanías distintivas del municipio, regidores del PRI hicieron la “cooperacha” y le donaron a la Comuna siete engomados para que el parque vehicular sea plenamente identificado.

“Manuel Castro, secretario del Ayuntamiento, fue el que nos recibió, y estaban a la mano dos unidades.

Él nos describió cuántos carros son en total, y nos dijo que son 12, ya que nosotros llevábamos calcomanías para siete unidades, una para el de la Junta de Agua Potable, otra para el DIF y cinco para los del Ayuntamiento, pero con la aclaración ya solicitamos que nos hagan el resto de las calcas que nos hicieron falta. La inversión que se hizo fue de 518 pesos, en realidad no es mucho, y no creo que el Ayuntamiento no tenga dinero para eso”, argumenta el edil Antonio Gutiérrez.