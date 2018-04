Regidores del PRI rompen diálogo con la presidenta de Mocorito

Mocorito, Sinaloa.- Los regidores del PRI están molestos con el actuar de la presidenta municipal interina de Mocorito, Edith Berenice Rodríguez López por su manera de actuar en la administración, y por tal motivo rompen el diálogo.

El líder de la bancada en cabildo municipal, Antonio Gutiérrez, argumentó que está situación se da debido a que desde que entró en funciones hizo mal las cosas, ya que le tomó protesta un ciudadano.

Foto: Matías Rodríguez/EL DEBATE

"Desde ahí venimos mal. Nosotros les hicimos la observación de que quien le estaba tomando la protesta en ese momento ya no era autoridad competente, era un ciudadano debido a que ya tenia el permiso otorgado para dejar el cargo que desempeñaba, aun así siguieron de frente. A la alcaldesa no se ha hecho la toma de protesta por la autoridad correspondiente, pudo haber sido el secretario quien hiciera eso y nada hubiera pasado".

Además, comenta que la alcaldesa tiene total desconocimiento del reglamento y las leyes. "Nosotros queremos que se les de seguimiento a las cosas conforme a derecho, pero no lo hacen, toman decisiones arbitrarias y con la revocación de licencia de loa regidores acaba de cometer una pifia, no se hicieron bien las cosas, pues nosotros le pedimos que eso se hiciera por votación nominal, pero no sabe lo que es eso y ni siquiera lo sometió a consulta, simplemente ella lo determinó que así iba hacer y por eso abandonamos la sesión y rompemos todo diálogo con la presidencia, porque no conoce las reglamentaciones, los procedimientos y las formas para sobre llevar el cabildo. Es arbitraria y eso denota que de plano no conoce la ley", externó el regidor Antonio Gutiérrez.