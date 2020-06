Regidores niegan construcción en callejón de Guamúchil

Guamúchil, Sinaloa.- Integrantes de la Comisión Mixta de Gobernación y Obras Públicas, Urbanismo y Ecología de Cabildo del Ayuntamiento de Salvador Alvarado, emitieron el dictámen correspondiente a la solicitud de la señora Josefina López Moreno de adquirir en propiedad una fracción del callejón Badiraguato, ubicado en la Colonia Niños Héroes, entre las calles Teófilo Noris y Vicente Suárez.

La respuesta de de los regidores fue negativa en la lectura del dictámen a cargo de la regidora Laura Patricia Dautt Reyes.

¡Ya estás suscrito a las alertas de noticias! Ahora puedes configurar las notificaciones desde la campana

El problema que se expuso en la pasada sesión Ordinaria de Cabildo, es que la ciudadana solicitó ante la comuna el permiso de construcción cuando ya había fincado una parte de la fracción solicitada.

"Cuándo empezó a construir se le llamó la atención a la señora Josefina López Moreno. Después la ciudadana solicita un permiso ante Cabildo el cual se presentó en una sesión y se envió a comisión, pero uno de los compañeros regidores acudió al lugar y descubrió que en la fracción que estaba solicitando ya está fincado. Primero construye y después manda la propuesta, esto quiere decir que los ciudadanos ya no respetan la autoridad porque saben que no pasa nada", expuso la regidora, al señalar que este no es el único caso y no se toman medidas drásticas para que se respete a la autoridad.

¿Después de la negativa de construcción qué va a proceder?, se le consultó la integrante de dicha comisión, quien respondió que se tiene que proceder legalmente y una de las formas para ejecutar el dictámenes que se tiene que tumbar el avance de la obra construida.

"No podemos seguir permitiendo que pasen estas cosas porque si no pues la ciudadanía va a seguir incurriendo en estas faltas a la autoridad. Se debe de respetar los bienes públicos del ayuntamiento y que la ciudadanía entienda que deben de respetar a la autoridad, porque como dicen hay que respetar para ser respetados, pero la señora manifiesta con sus actos que no hay autoridad para ella y pues aunque ya se haya invertido en esa construcción se tiene que tumbar", reafirmó Dautt Reyes.

La invasión de callejones en la ciudad de Guamúchil es un problema de antaño y como el caso de Josefina López hay varios registrados, donde los vecinos de las viviendas se apropian de dichos espacios públicos pasando por alto las resoluciones de las autoridades, precisamente porque faltan acciones enérgicas que impongan la ley municipal.

Te puede interesar:

Coronavirus México: Últimas noticias de hoy 18 de junio sobre el Covid 19

Hospital Civil de Culiacán cobra 163 mil pesos para entregar a paciente muerto por covid

Convoy de AMLO atropella a joven y solo siguen su camino (VIDEO)