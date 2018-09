Hay quienes se sacaron el premio de la regiduría; Florina Castañeda

Mocorito, Sinaloa.- Debido a que hay regidores del Ayuntamiento de Mocorito que no asisten a reuniones de comisiones o incluso no van a alguna sesión de cabildo porque no se les da un vale para la gasolina, la edil Florina Castañeda manifiesta que lamentablemente muchos de sus colegas se sacaron el premio de la regiduría, al exigir privilegios y aportar muy poco al desarrollo del municipio.

"Es falta de responsabilidad de cada uno de nosotros el no cumplir con las obligaciones que tenemos como regidores. Yo siempre les he dicho que nosotros nos debemos al pueblo y por lo cual tenemos que estar siempre al 100 y atentos al llamado a cada una de las sesiones", comentó Florina Castañeda.

"Ya vamos en cuenta regresiva, en menos de dos meses se nos acaba la administración y al final de cuentas la sociedad será la que nos califique y seguro ya tiene de cada uno de nosotros algo que le ha gustado o no. Resalto que en cierto momento de la administración se presentó un tipo relax entre los regidores y dejamos de lado la responsabilidad que tenemos, pero esto más bien creo que sucedió por la situación en que muchos llegaron al puesto, ya que desconocían prácticamente todas las funciones que iban a desempeñar, como quien dice les llegó como un premio de la lotería el ser regidor", Agregó.

"Mocorito tiene muchas necesidades y limitantes, aún sin embargo, la administración de Guillermo Galindo ha hecho lo suyo y se retomó el rumbo. Hemos hecho señalamientos de que ha habido regidores que no asisten a sesiones y aún así exigen privilegios como los vales de gasolina. A todos se nos paga un sueldo el cual lo tenemos que devengar, si no desquitamos lo que nos pagan mejor que ese dinero se destine a mejorar los servicios en comunidades. Regidor que no cumpla con su responsabilidad que se le retiren los apoyos, ya que debemos servir al pueblo no servirnos del pueblo”, afirma Florina Castañeda.