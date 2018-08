Évora, caracterizada en Sinaloa por quemar soca

Guamúchil, Sinaloa.- Productores, así como líderes en la agricultura, siguen en la espera de sanciones para quienes están llevando a cabo la quema de soca, algo que si bien se presenta en Sinaloa, es la región del Évora en donde los casos aumentan drásticamente. Ulises Gaxiola Rodríguez, coordinador de la Central Agrarista Mexicana (CAM), explicó que es necesario que aquellos comités municipales, así como el Congreso del Estado, lleguen a acuerdos sobre cómo aplicar sanciones inmediatamente.

Todavía no tenemos en la ley un reglamento que pueda emitir sanciones y así poder controlar o enviar mensajes fuertes para que la quema de soca desaparezca totalmente aquí en la región, en un comparativo aquí cerca, en Navolato, casi no se da o prácticamente no se da la quema de soca, creo que es un tema muy concentrado en la región del Évora”, ponderó.