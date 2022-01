Registra proceso interno Convergencia 53 en Guamúchil, Sinaloa

Guamúchil, Sinaloa.- Con una nutrida participación maestros relizaron el proceso de elección del quién los representará en el proceso por la búsqueda de la dirigencia Sindical del SNTE 53.

Los maestros emitieron su voto a favor de los aspirantes Alfredo Heredia, Ángel Piña, Julián Manjarrez y Juan de Dios Rubio, de donde saldrá el maestro que los represente.

La participación de hasta 60 votantes del municipio de Salvador Alvarado, afirmó el profesor Claudio López Camacho, coordinador del comité de elecciones internas de Convergencia 53.

"Con esta elección se va a definir el futuro de los maestros que están frente al grupo, y se debe de reconocer que muchos de ellos viven con amenazas de parte del cacicazgo imperativo que prevalece en el sindicato. Además, hace más de 15 años que el comité ya no nos dice nada de programas o convocatorias, nada más beneficia a su grupo que ya tiene controlado, y queremos erradicar eso", externó.

De los postulados que son Alfredo Heredia, Ángel Piña, Julián Manjarrez y Juan de Dios Rubio los maestros acudieron a emitir su voto, proceso que solo durara un par de horas.

López Camacho dijo que debido a años de ultraje, los miembros de Convergencia 53 esperan poder cambiar la historia, y lo dejaron ver en sus lemas de campaña.

"Los trabajadores de la educación ya estamos hartos de un cacicazgo de más de 30 años. Nuestro compromiso es darle la voz y el voto a nuestros compañeros para que ellos puedan elegir libremente. Mis compañeros candidatos y yo llevamos la misma finalidad: erradicar el cacicazgo. Por eso, no me importa quién quede, sé perfectamente bien que no va a defraudar a la base", comentó Juan de Dios Rubio, uno de los aspirantes.

En la misma línea, el candidato Alfredo Heredia expresó que, de ganar la elección, articulará un comité donde no se permita a nadie tomar decisiones personal ni unilateralmente, así como buscar elaborar un padrón de trabajadores que permita equilibrar las necesidades de sus compañeros con las prestaciones.