Registra una baja el número de meretrices en Guamúchil

Guamúchil, Sinaloa.- Tras la pandemia por el Covid-19, que golpeó la salud de manera mundial, es que se vio una baja del número de meretrices que ofrecen sus servicios en Salvador Alvarado.

El médico municipal de Salvador Alvarado, César René Montoya Arias, quien es el que se encarga de las revisiones médicas periódicas de las meretrices, comentó que no se tiene el dato de cuándo empezó a bajar el número de las personas que acudían a la revisión para obtener el tarjetón de servicio.

Durante la contingencia sí se notó una baja, ya que por seguridad las meretrices que estaban activas pusieron en pausa su trabajo por algún tiempo, no obstante, comentó que se tiene un buen control de las 35 personas del sexo femenino que realizan este oficio.

En este punto, señaló que en el municipio de Salvador Alvarado no se tienen registros de hombres que también se dediquen a esta actividad, no obstante, mencionó que como médico municipal está muy al tanto de esta situación, en brindar la atención a todas las meretrices que acudan a sus chequeos médicos, y de haber hombres también serían recibidos, además que para laborar es un requisito que asistan a sus revisiones médicas, por lo que no se tienen datos de masculinos que hayan ingresado a esta labor.

Destacó que en su mayoría son jóvenes las que se dedican a ello, y las edades que más oscilan entre las mujeres son entre 25 a 45 años, mismas que son muy responsables con sus cuidados.

El médico municipal señaló que asisten a consultas cada 15 días, además de estudios trimestrales, y hasta el momento no se ha detectado nada alarmante, puesto que no hay registros de enfermedades de transmisión sexual.