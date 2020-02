Regresa a su cargo de regidor Claudio López Camacho

Mocorito, Sinaloa.- Después de que el edil, Claudio López Camacho, se retiró por intereses personales y para buscar la dirigencia del Sindicato de Maestros en el SNTE 53, regresó a la cabecera para integrarse al cuerpo de regidores de Mocorito, aún cuando había declarado públicamente que ganara o perdiera no regresaría a este puesto.

López Camacho, informó ante sus compañeros que había tres motivos fuertes los cuales le impedían volver, entre el motivo más sonado está el hecho de que asegura que el SNTE 53 no cumplió con su palabra y nunca hubo una asamblea, por tal motivo se presentó de manera formal a esta última sesión del mes de febrero.

Cabe mencionar que pese a que va llegando, el regidor está dispuesto a dejar su cargo nuevamente en caso de que no destituyan a José Noé Contreras Avendaño. Dijo que no está dispuesto a trabajar con personas que no respeten las normas que los rigen.