Regresan a clases virtuales más 34 mil alumnos de básico en la Región del Évora

Guamúchil, Sinaloa.- Se terminaron las vacaciones para Alejandra Velázquez y Amerly García al igual que a miles de alumnos de los diversos niveles de educación en la región del Évora.

Hoy tuvieron que levantarse más temprano para recibir las primeras clases porque hoy inició el ciclo escolar 2020-2021, pero ésta vez las estudiantes de primaria no pudieron regresar a las aulas sino que se quedaron en casa para retomar clases por videollamada, televisión y plataformas digitales.

En nivel de educación básica regresaron 34 mil alumnos aproximadamente que cursan preescolar, primaria y secundaria en los municipios de Angostura, Salvador Alvarado y Mocorito, informó el Jefe de Servicios Regionales Lizandro Sillas López.

Se reincorporaron 2 mil 400 maestros a las actividades desde muy temprana hora, utilizando principalmente el celular para dar la bienvenida a sus alumnos, en un atípico regreso en la segunda etapa del programa Aprende en Casa 2, de la Secretaría de Educación Pública y Cultura.

En esta segunda etapa de aprendizaje a distancia, algunas madres de familia y alumnos externaron su sentir porque a pesar de haber pasado una primera experiencia de educación virtual con la llegada de la pandemia, este regreso seguirá siendo difícil y complicado.

"Siento que no es tan fácil para la mamá principalmente cuando tienes dos hijos Y sólo se cuenta con un celular. Es mucho estrés el que se genera y esto repercute en que los niños aprendan menos. Nosotros como padres hacemos lo que podemos pero por ejemplo este día los horarios entre los maestros de cada uno de mis hijos están chocando y me perdí una clase por estar en otra videollamada", comentó la madre familia Marina Duarte.

La alumna de primaria Alejandra Velázquez, tuvo su primera clase a las 09:00 horas con el profesor de Formación Cívica y Ética, pero este regreso no la deja muy feliz porque le hubiera gustado volver a ver a sus compañeros y siente que aprende menos en su casa que en la escuela. "No me gusta mucho", dijo.

Bienvenida virtual de autoridades

La bienvenida virtual a estudiantes, maestros y padres de familia al ciclo escolar 2020-2021 estuvo presidida por el gobernador del estado de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, con el llamado a continuar con los esfuerzos demostrados en la primera etapa para sacar adelante el ciclo de la mejor manera.

A nivel local en el municipio de Salvador Alvarado, el alcalde Carlo Mario Ortiz Sánchez dio la bienvenida a los estudiantes y maestros de los 154 planteles registrados en el municipio Salvador Alvarado y los 18 mil 362 alumnos del nivel de educación básica.

Mediante una transmisión en vivo el alcalde estuvo acompañado de autoridades educativas y representantes de secciones sindicales del magisterio para externar a la sociedad alvaradense que Ayuntamiento siguen manteniendo un firme compromiso con la educación.