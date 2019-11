Regresan bomberos que apoyaron en incendios de Tecate

Angostura, Sinaloa.- Alrededor de las 15:30 horas, los elementos Jesús Heriberto Castro Medina y Christian Martínez Camargo, del Cuerpo de Bomberos de Angostura, arribaron de regreso a su tierra luego de haber permanecido durante 15 días en el municipio de Tecate, en el estado de Baja California, apoyando en los trabajos para combatir los feroces incendios registrados en esa zona del país en las últimas fechas.

Con gran satisfacción, los elementos dijeron sentirse satisfechos por el trabajo desempeñado en el estado de Baja California junto a compañeros de Protección Civil de Ahome, así como bomberos de El Fuerte y Guasave, quienes llegaron primero a la ciudad de Tijuana, donde se decía que era lo más intenso del siniestro y posteriormente fueron enviados a Ensenada a una reunión de Conafor, donde el coordinador encargado de su brigada los mandó a la ciudad de Tecate, donde comenzaron a equiparse y a trabajar en diferentes incendios, los cuales fueron atacados haciendo un gran esfuerzo físico.

Les fue donado alrededor de 30 pantalones y 38 chaquetones. / Fotografía: Matías Rodríguez EL DEBATE

Destacaron que gracias a la participación en este hecho, les fue donado algo de equipo para todos los cuerpos que acudieron a brindar su apoyo, recibiendo alrededor de 30 pantalones y 38 chaquetones, el cual fue repartido equitativamente entre las delegaciones que participaron.

Por su parte, el comandante de Bomberos Angostura, José Humberto Romo Valenzuela, manifestó su agradecimiento a los elementos por haber apoyado esta difícil situación tan lejos de sus familias y expuestos a un inminente peligro, y reiteró que en el momento que otra estación de Bomberos requiera apoyo no lo pensarán para acudir, "si lo solicitan no lo vamos a pensar y viceversa, si ocupamos nosotros un apoyo de esa magnitud, calculo que cualquier otra estación de Bomberos no la piensa para venir al igual que nosotros para ir".