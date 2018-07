Se hace oficial el regreso de "Chenel" a la alcaldía de Angostura

Guamúchil, Sinaloa.- Luego de una serie de intervenciones de los regidores de Angostura, José Manuel Valenzuela López obtuvo la anuencia de los ediles para que retomará sus actividades como alcalde electo y así finalice el año 10 meses cómo está estipulado.

Cabe recordar que "Chenel" Valenzuela tenía licencia de parte del Cabildo, por lo cual se había separado de su cargo con la finalidad de hacer campaña y así obtener la aprobación de la ciudadanía para representarlos en el Congreso del Estado.

La sesión extraordinaria estaba pactada a las 11:00 horas, sin embargo está no empezó puntual. Cuando finalmente hizo acto de presencia el interesado la primera en pedir la palabra fue Rosy Rivera Félix regidora del PAN, quien cuestionó cuál era la verdadera razón por la que el presidente con licencia quería regresar.

"Tiene plena conciencia que quedan pocos meses, en octubre 31 es cuando nosotros dejamos esta administración y es esa mi principal preocupación. Que se puedan atravesar problemas o devenir eventos no planeados y frenen el desarrollo así como servicios y pagos en la lista de raya así como a proveedores durante el tiempo que este o deje el cargo para ir a tomar posición a su nuevo cargo como diputado", fue el comentario de la regidora.

De igual manera, el resto de los regidores como Alicia Verdugo Meza del PRI invitó al presidente con licencia para que trabajen en beneficio de la ciudadanía. "Lo invitó, por favor, a que trabajemos bien, el año que ya estuvo, sabemos todos perfectamente que en el IPR no estamos bien. Desvió de dinero hubo, ahorita estamos en este otro proceso y usted entrará, lo invitó a que trabajemos con seriedad porque de eso se trata, como cabildo la preocupación es el bien para el municipio y el bien para nuestro pueblo, como diputado electo usted agradecido debería estar con su pueblo que se que lo está, entonces, que más podemos pedir para cerrar esta administración".

Mientras tanto Eleazar Bojórquez Camacho quien hasta hoy fungió como presidente municipal interino en Angostura explicó; "cuando yo entré como alcalde si es cierto que tuvimos como un mes y medio con problemas de firmas. Eso fue personal porque yo tenía doble crup y a raíz de eso fue la dificultad. Yo considero que el presidente ya tenencia la firma y el registro él pudiera regresar tranquilamente a seguir haciendo la labor. Agradezco el tiempo que este cabildo nos dio la oportunidad de estar aquí, le quiero decir al pueblo que está presidencia la tome y no la solté a nadie. No le preste a ningún chantaje o grupo político que viniera o quisiera hacer como en otras ocasiones lo han hecho".

Finalmente, José Manuel Valenzuela López presidente municipal de Angostura comentó que todas las sugerencias y recomendaciones que el cuerpo de regidores hicieron es para bien. Reconoció que en ocasiones es informal y ocurrente, por lo tanto hace cosas bien intencionadas que no son las correctas. Informó que está enterado sobre el estado del IPR y la aplicación que se hizo el donde no debería , además el presidente deja claro que este recurso si se aplicó incorrectamente pero no quedo en manos sino en beneficio de la ciudadanía. Dijo que tratará de ser mejor y en el tiempo que aún le queda como alcalde de Angostura será completamente diferente y los más beneficiados serán los ciudadanos.

Cabe recordar que la situación se encontraba un poco tensa ya que, en sesión de Cabildo anterior los regidores por unanimidad acordaron en que no querían a "Chenel" Valenzuela de regreso porque se estarían trascolando la operatividad de la comuna.