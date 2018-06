Relleno Sanitario quedará como una buena intención

Guamúchil, Sinaloa.- Después de que se diera a conocer hace algunas semanas por las autoridades municipales del Évora que se contaba con una iniciativa en donde una empresa recicladora de productos sólidos estaría entrando a rescatar el Relleno Sanitario, dicha propuesta fue declinada por ambos municipios, ya que argumentan no tener los suficientes recursos para solventar los gastos anuales.



El presidente municipal Flavio Sánchez Rivera manifestó que la empresa cobra 340 pesos por tonelada; “nosotros no tenemos problema, ya que hay un servicio de basura bastante eficiente, comentábamos entre compañeros, la alcaldesa de Mocorito, Edith Rodríguez, y el alcalde de Angostura, Eleazar Bojórquez, la situación para ellos se les pondría difícil, porque ambos municipios tienen comunidades muy alejadas de donde está el Relleno Sanitario, que es aquí en el municipio, ha habido varias pláticas y la cuestión financiera no nos da”.

Foto: Jesús Cristo de la Cruz/EL DEBATE

De la misma forma dijo el edil que están en pláticas con una empresa de cogeneración de energía para que ellos les ayuden a restablecer el Relleno Sanitario.