Angostura, Sinaloa.- El H. Ayuntamiento de Angostura que dirige el presidente municipal Miguel Ángel Angulo Acosta, se encuentra de festejo por sus 105 aniversario de Angostura, Sinaloa, y en honor a su celebración el profesor Rene Bojórquez Camacho presenta su nuevo libro titulado “Vida Municipal de las actas de Cabildo Angostura" actas escritas entre los años 1917- 1919.

El evento de presentación fue realizada en el interior de la presidencia municipal donde la mesa de honor la formaron el alcalde Miguel Ángel Angulo, el director de Educación, Edilberto Baro Gutiérrez ; la regidora Fernanda Gómez; el profesor Francisco René Bojórquez Camacho y el profesor historiador Nicolás Vidales Soto, mismo que pusieron con mucha atención la semblanzas expuesta por el autor al momento de describir ampliamente su libro de las diferentes historias que contiene, las cuales fueron retomadas de las actas de cabildo de esos años.

Nicolás Vidales Soto, fue el comentarista, describe que el libro trata de historias retomadas de las actas municipales, así como lo que pasaba en esa época, ya que son las actas del primer gobierno municipal, ya que en el libro se trasladan los acuerdos escritos de lo que se iba realizando y están escrito al modo de antes con letra pegada, en cursiva, esta muy bien redactado los acuerdos, fecha por fecha, día por día, sesión por sesión; llama mucha la atención de que hacían estos hombre y mujeres para perfilar una administración pública municipal y a su vez como participaba la sociedad, siempre dispuesta a colaborar económicamente.

Rene Bojórquez le escribe a Angostura a través de sus actas de municipalización | Foto: DAniel Ayala/ Debate

“Este libro es la piedra de la cual habla como se levanta el gobierno municipal en los siguientes 105 años, podemos decir no tiene pierde vale la pena leerlo, ya que encontraran todo los aspectos económicos educativos. Este libro solo consta de 100 ejemplares.

Por su parte el escritor describió que en su obra habla de decenas de angosturenses de aquellos tiempos, que podrían estar escritos los nombre de sus abuelos. “El domingo 17 de diciembre 1917, se da la primera elección y se empadrono al pueblo, diciendo donde habría casilla electoral, por ejemplo en en la casa de quien y así en los diferentes comunidades, por ejemplo en Ahuey se puso con Marcelino Santos y fue el primer sindicó, en la Reforma tocó en la casa de Baldomero Castro y así muchos” externó.

Esté libro por su parte comenta el autor que se realizo por una historia muy en particular ya que tiene un hermano que le gustaba mucho la política y fue secretario del Ayuntamiento de Angostura Samuel Bojórquez Camacho y un día me hablo, que estaban limpiando el Ayuntamiento tirando papeles y me dijo mira lo que estamos tirando y me mostró el libro de actas, el libro original de las actas de Cabildo y lo empecé a revisar y así a través de esas circunstancias nace la idea de ese libro.

Para finalizar con la presentación del libro tocó al presidente municipal de Angostura Miguel Ángel Angulo su turno emitiéndole un merecido mensaje a la ciudadanía que adquieran un ejemplar y obsequien, así mismo describió la portada del libro con gran pasión.