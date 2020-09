Renuncia Helen Angulo Castro a la presidencia del PRI en Angostura

Angostura, Sinaloa.- El Comité Directivo Municipal del PRI en Angostura nuevamente anda en busca de presidente, pues hace unas cuantas horas Helen Angulo Castro presentó su renuncia como dirigente del tricolor, pese a que hacía tan solo dos meses de haber asumido la responsabilidad.

Angulo Castro argumenta que los fuertes problemas de salud y el total reposo recomendado por el médico la llevaron a tomar está desición, que dicho sea de paso sorprendió a muchas personas priistas de hueso colorado.

Helen, quien por cierto es regidora en el Ayuntamiento de Angostura, explica que su renuncia ya se la hizo saber a la alcaldesa así como también a Jesús Valdés Palazuelos, presidente estatal del PRI, para que a la brevedad posible se inicie el proceso de elección del nuevo dirigente del partido en Angostura.

"Cuando asumí el cargo tenía detalles de salud y aún así empecé con los trabajos correspondientes en el partido pero lamentablemente no me aliviaba y sigo presentando problemas de salud que me impiden continuar desempeñando el puesto.

Necesito tener tranquilidad, no estrés pero sobretodo mucho reposo, eso me recomendó el médico".

"Además, en los primeros días de julio tuve COVID y por tal motivo he venido presentando algunos síntomas que son secuelas, por lo tanto el doctor me indica reposo y tratamiento constante.

Lamentablemente dejo la presidencia del PRI en Angostura pero seguiré mi trabajo como regidora en el Ayuntamiento y sacaremos adelante las comisiones asignadas tomando en cuenta todos los cuidados correspondientes, así como también atenderemos las necesidades de la ciudadanía", detalla Helen Angulo Castro.