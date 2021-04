Renuncia el Director de Ecología del Ayuntamiento de Angostura para unirse a la 4T

Sinaloa.- Entregó su renuncia el Director de Ecología del Ayuntamiento de Angostura, Abelino Ángulo para unirse al proyecto de la Cuarta Transformación (4T) de Morena en Angostura.

El ahora ex funcionario municipal anunció su separación del cargo en un mensaje publicado en su página de Facebook.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

"Hoy tome mí renuncia cómo director de Ecología del municipio de Angostura agradezco la oportunidad y poder trabajar por este bello municipio costero que la mitad de mi vida he luchado por nuestra diversidad biologica que amo tanto seguiré trabajando de dónde esté con la misma pasión.

Me uno a un nuevo proyecto y seguir caminando con la misma pasión que siempre le he tomado al tema yo sé que es difícil pero seguiré en el camino.Profe Maike, Ambrocio Chávez, Rubén Rocha Moya, me uno a este proyecto con el corazón por que eso es lo que me ha movido siempre. Al 1000 con Morena".

Leer más: Así van las campañas digitales por la gubernatura de Sinaloa

Hasta el día de hoy, el Ayuntamiento de Angostura no ha anunciado al nuevo funcionario que ocupará la Dirección para dar continuidad a los proyectos que se venían trabajando.