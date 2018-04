Renuncian panistas y pasistas a proyecto de 'Memo' Galindo 

Guamúchil, Sinaloa.- Integrantes y Simpatizantes del PAN y PAS en Mocorito dieron a conocer sobre su separación al proyecto de Jesús Guillermo Galindo Castro por la poca participación y el poco entendimiento entre ellos, aunado a ello indicaron que otra de las razones por las cuales desertan de las filias del blanquiazul es porque no ha habido orden al momento de elegir a los candidatos .

Fotos: Daniel Ayala/EL DEBATE

Miguel Ángel Castañeda Sánchez quien se venía desempeñando como contador del Partido Acción Nacional mencionó "la cuestión de la reunión es para dar a conocer que salimos de las filas de PAN para integrarnos a las filas de Oscar Camacho Rodríguez en el PRI porque vemos que es el mejor elemento que puede tener el municipio en la presidencia ya que en el PAN no tenemos no candidato y la coalición que está formada no le vemos buenos resultados" comentó.

De acuerdo con el ex panista en el municipio serrano, indicó que son alrededor de 14 personas quienes están dejando el blanquiazul. Y sin duda alguna quien se está viendo afectado es el presidente municipal con licencia Jesús Guillermo Galindo Castro.

Culiacán hace designaciones a su modo, no toman en cuenta a los miembros activos y esos son algunos de los motivos por los cuales dejamos el Partido.

Cabe mencionar que la mayoría de los jóvenes antes mencionados son de la comunidad El Palmar de Los Leal quienes manifestaron qué ya han entablado pláticas con el candidato a la presidencia municipal de Mocorito quien quedó formalmente de recibirlos en el proyecto que trae consigo el PRI.