Reparten bolsas para proteger la salud de los recolectores de basura

Angostura, Sinaloa.- Ante los riegos que corren los trabajadores de Aseo y Limpia al momento de recoger la basura, además para facilitarles y agilizar esta labor, las autoridades municipales de Angostura le están pidiendo a la ciudadanía que ponga sus desechos en bolsas o costales pero la estrategia no estaba funcionando dado a que en la mayoría de los hogares se usan cubetas u otro recipiente para ello.

Por tal motivo la alcaldesa Aglaeé Montoya Martínez se dio a la tarea de gestionar en la secretaría de Desarrollo Sustentable del Gobierno del Estado bolsas biodegradables y los resultados fueron muy positivos, pues ya le llegó un paquete de alrededor de 2 mil 500.

Para obtener las últimas noticias sobre coronavirus, regístrate dando clic en este espacio

Además, entre los productores de camarón de granja consiguió otro par de miles de costales y todo ya está siendo repartido en las diferentes comunidades.

"Andando en Costa Azul me encontré con unas personas y me comentaron que tenían muchas ganas de apoyarme en poner la basura a como lo estamos solicitando y proteger la salud de los trabajadores de Servicios Públicos, en los carros recolectores, pero que no lo podían hacer por que no tienen el recurso para el sustento diario menos para andar comprando bolsas, ellos ponen la basura en taras.

Viendo esta situación que no solo en Costa Azul se estaba presentando sino en la mayoría de las comunidades nos dimos a la tarea de gestionar y ya obtuvimos alrededor de 2 mil 500 bolsas biodegradables, las cuales nos las proporcionó la secretaría de Desarrollo Sustentable, también estuvimos visitando a personas que se dedican a las granjas acuicolas y les pedimos que nos aportaran costales.

Sabemos que esto no es algo fácil para los ciudadanos porque la mayoría están acostumbrados a poner la basura en lo que sea porque sus recursos en muchas ocasiones no les alcanza para comprar bolsas especiales, pero hoy no es así y en la medida en lo que nosotros como gobierno municipal podamos siempre vamos a buscar hacer las cosas un poco más fácil y apoyar a los angosturenses para que ellos se sumen a los esfuerzos que estamos realizando y cumplir con los lineamientos que tiene la secretaria de Salud para proteger la salud de nuestros trabajadores", expresa la alcaldesa Aglaeé Montoya Martínez.