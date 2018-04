Reprueban comerciantes limitación de carga pesada por la Ferrocarril

Guamúchil, Sinaloa.- Ante la petición que se presentará el día de ayer en donde se solicitó se restringirá el pase de cargo de camiones de carga pesada por la avenida Ferrocarril la cual todavía está en construcción, misma que fue aprobada por unanimidad por el Cabildo en pleno comerciantes de tan emblemática vía reprobaron y tacharon como un acto inconsciente dicha aprobación.

Quién tomó la voz para externar su molestia fue el empresario Rafael Rojo Montoya donde manifestó ya se tenía un acuerdo con el ex alcalde Carlo Mario Ortiz Sánchez y el gobernador del estado Quirino Ordaz Coppel de si dejar transitar a camiones de carga pesada por la avenida Ferrocarril.

Fotos: Daniel Ayala/EL DEBATE

"La determinación que se tomó en Cabildo en la iniciativa del director de Seguridad Pública, David Silva consideró que no fue la adecuada ya que el director entró a mediados de febrero y él no se ha enterado de los compromisos que inclusive propiamente al gobernador hizo". A su vez mencionó que la avenida Ferrocarril es la más vieja comercialmente hablando, "hay bodegas que todavía trabajamos en ellas, hay básculas de servicio público pesado, es incongruente de qué de la noche a la mañana quieran quitarlo habiendo compromisos ante cabildo con el ex presidente municipal Carlo Mario Ortiz Sánchez, eso es una cuestión institucional no es que si llega un nuevo presidente municipal te va a poner lo que él quiera, ocupamos que por aquí transitan carros de carga pesada".

Rafael Rojo Montoya, empresario.

También dijo que la construcción está pensada en el transitar de los camiones o carros de carga pesada.

Inclusive se iba a construir de 16 centímetros a 18 y se hizo de 22 centímetros específicamente ante una petición que hicimos los comisionistas ante cabildo y los de la alianza de camioneros.

El empresario sostuvo su postura y enfatizo, "por más que lo digan ellos nosotros no vamos a dejar nos hubieran pagado la bodega, la báscula y si nos vamos de aquí".

Arnoldo López Hernández, empresario.

Por su parte Arnoldo López Hernández empresario de semillas de la misma avenida dijo, "yo tengo 58 años aquí trabajando y no miro bien es acción que se tomó porque esa fue la primer calle que tuvo Guamúchil y siempre ha sido una calle transitada de carga pesada, siempre lo fuerte de aquí ha sido las bodegas los graneros y se ocupa que pasen los camiones". A su vez también reitero que ya se tenía un compromiso de si dejar pasar a camiones de carga pesada.