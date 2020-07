Reprueban la Cuenta Pública de Angostura, "Chenel" asegura tener manos limpias

Angostura, Sinaloa.- El expresidente municipal de Angostura y actual diputado local, José Manuel “Chenel” Valenzuela López, nuevamente está en el ojo del huracán y sonando fuerte en todo Sinaloa, ya que en el año 2018 de su administración presentó una de las peores cuentas públicas y por ende no fue aprobada por la Comisión de Fiscalización del Congreso del Estado que preside Marco Antonio Zazueta.

La determinación técnica de la Auditoría Superior del Estado detalla que el municipio costero de la región del Évora obtuvo una calificación no aprobatoria de 26.83, en tanto que Choix (43.33), Concordia (52.33), Cosalá (23.83), El Fuerte (59.67), Guasave (34.50) y Navolato (67.33) también salieron reprobados.

La Comisión de Fiscalización aseguró que la cuenta pública de Angostura, en el ejercicio fiscal del 2018, traía muchas observaciones en responsabilidades administrativas, gastos y facturas que no han sido comprobados, obra pública con licitación directa que excede los montos que marca la ley, niveles del órgano interno de control críticos así como también se encontraron irregularidades e incumplimiento de algunas acciones.

Ante esta situación, José Manuel “Chenel” Valenzuela López, actual diputado local, manifiesta que respecta el dictamen de la comisión y le dará puntual seguimiento para solventar las observaciones y los señalamientos hechos que llevaron a la reprobación de la cuenta pública.

“Asumimos la responsabilidad que nos corresponde en una administración que fue muy corta, ya que me fui a campaña y hubo tres presidentes interinos, entonces de alguna manera hay un descontrol administrativo.

Las manos mías no están tan limpias como la de un niño pero tampoco están sucias, mi conciencia está tranquila, no cargo pesos que no pueda con ellos dado a que en cuanto a los recursos se refiere no hice malos manejos, jamás me he beneficiado de ellos, así como entro salgo bien jodido, lo que hago mientras estoy al frente de la administración es compartir y dar lo que hay, ayudo a la gente, en eso se me caracteriza y eso todo mundo lo sabe. Yo soy de los hombres que todo lo da, todo reparte y se queda sin nada.

Gracias a eso tengo la libertad de andar sin temor a algo, solamente a Dios le temo y él está conmigo. Considero que por mi forma de ser muchos se han aprovechado para ponerme como un presidente que hace mal uso de los recursos pero algunas cosas son tintes políticos y en este caso asumiremos la responsabilidad y esperemos que finalmente que la cuenta pase y todo quede resuelto”, explica José Manuel “Chenel” Valenzuela.

