Rescatarán la base de Cruz Roja de Chinitos

Angostura, Sinaloa.- Como Cruz Roja subsede Chinitos estaba a punto de desaparecer por muchos motivos, especialmente por la falta de recursos económicos para su mantenimiento, el Consejo Local de Angostura, que está en manos de Ímuris Higuera Araujo, desde hace tres meses empezó con los arduos trabajos para rescatarla y brindarle el servicio que la ciudadanía de la zona sur demanda.

Deisy Castro Inzunza, presidenta de la institución de auxilio en dicha sindicatura, afirma que ya están realizando diferentes acciones para lograr que en aproximadamente 15 días más todo esté listo.

“Cruz Roja Chinitos está en su reacomodo y por lo pronto ofrece solamente servicios de emergencias y traslados, pues las oficinas, entre comillas, están cerradas porque no hay colchones nuevos para ofrecer el servicio de emergencia, pero todos los cambios que se han realizado se están haciendo sin dinero, con recursos prestados de la caja chica de la

Delegación de Angostura, pero ya estamos trabajando en habilitar el lugar de todo a todo.

Las puertas no tenían chapas, y pues la verdad las instalaciones no estaban en condiciones adecuadas, debido a que estaban solas, abandonadas, mas no olvidadas, incluso en un trayecto de uno o dos meses se le permitió a una persona que ocupara el lugar para vivir ahí.

Estamos realizando nuestro mayor esfuerzo para sacar adelante este proyecto y tenemos muy buenas expectativas, la tarea no es fácil, dado a que se deben de mejorar muchas cosas, como por ejemplo la ambulancia que tenemos está en malas condiciones porque le hacen falta las balatas de los frenos, llantas nuevas, mantenimiento al motor, y cuando llueve se trasmina el agua por algunas partes de la fibra de vidrio, pero aun así brindaba el apoyo que se requería, nunca se ha parado la unidad.

Como por espacio de mes y medio nos recogieron la ambulancia, y ésta daba el servicio saliendo de la cabecera de Angostura y no de Chinitos como todos querían, pero una vez llegando el recurso de 150 mil pesos se va a tomar una parte para hacerle las adecuaciones que requiere.

Chinitos sí participó en la colecta anual pero solamente en las escuelas y en algunos negocios, no en el boteo por las calles, porque la gente no nos quería apoyar debido a la molestia que había, pues pensaban que Cruz Roja iba a desaparecer en la sindicatura”, detalla la maestra Deisy Castro Inzunza.