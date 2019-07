Retiro de policías no afecta operatividad de DSPyTM

Guamúchil, Sinaloa.- Son más de 12 policías que han solicitado el retiro por pensión anticipada en el municipio de Salvador Alvarado. “Se les está otorgando paulatinamente acorde al proceso que conlleva, de manera ordenada, no hay un retraso y no hay de qué preocuparse, esto no afectará la operatividad de Seguridad Pública”, explica el director Jaime David Silva García.

De acuerdo a la ley la solicitud de retiro por pensión anticipada se puede realizar siempre y cuando se cuente con 45 años de edad y 15 años de servicio. Durante las sesiones de Cabildo de este año han sido recurrentes las solicitudes por pensión anticipada, mas no se ha presentado un seguimiento de éstas y cuántas ya han sido resueltas.

De acuerdo a información extraoficial, son más de 12 solicitudes que se han realizado. A lo que el director comentó que hasta el momento él ha recibido dos, “mas no quiere decir que sean las únicas que existen. Otras se reciben en la comisión correspondiente”.

Señaló que los elementos entienden la necesidad que existe de completar los cuadros y que se requiere de su participación, por lo que se ha acordado el tema y no hay un descontento, porque no hay tardanza, precisó.

A la pregunta si el retiro que se avecina de varios elementos podría tener un impacto en la corporación, respondió que esto no afecta la operatividad porque ya se han estado tomando medidas y además la Dirección se está nutriendo de jóvenes y se continuará con el reclutamiento de sangre nueva. Respecto al considerable porcentaje de elementos que tienen edad para presentar su retiro y que lo podrían hacer en los próximos años, señaló que a pesar de haber rebasado la edad para solicitar su pensión, se mantienen con vitalidad y fuerza para seguir en servicio por más tiempo.

De acuerdo a información extraoficial, se ha comentado que existe preocupación en algunos elementos porque sus trámites se agilicen y que no se les den largas para que se retiren conforme a derecho.