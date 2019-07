Reubicación de la DSPyTM, en pausa por falta de recursos

Mocorito, Sinaloa.- A prácticamente siete meses de que inició el año 2019, el Ayuntamiento de Mocorito todavía no tiene fecha para la reubicación de instalaciones de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal (DSPyTM), esto debido a que no hay recursos para realizar el cambio del equipo de radiocomunicaciones, que según dijo el secretario del Ayuntamiento, José Noé Contreras Avendaño, es lo único que resta por atender.

Cabe mencionar que a finales del año pasado, el funcionario declaró a este medio que esperaban hacer dicho cambio en el primer semestre del 2019, pero transcurrido un poco más de ese lapso, asegura que no ha sido posible debido a que el cambio del equipo de radiocomunicaciones cuesta alrededor de 300 mil pesos, pero desafortunadamente por el tema del presupuesto no cuentan con el recurso y por lo tanto no se podría definir una fecha para ello, también por la situación de que dichos recursos serían provenientes de fondos federales y en ese sentido no se ha logrado aterrizar nada.

Como ya se había dado a conocer, el edificio a donde sería reubicada la DSPyTM es el conocido como Ceconca, a espaldas del IMSS, donde en el 2017 se había habilitado para la Policía Militar, pero al irse los elementos se planteó que la corporación municipal se instalara ahí.

Por otra parte, se cuestionó a Contreras Avendaño si con la llegada de la Guardia Nacional dicho espacio sería requerido por sus elementos, a lo que explicó que no, porque ellos cuentan con un campamento en el 42 Batallón de Infantería en Guamúchil y solamente estarían poco tiempo en Mocorito, sólo de entrada por salida.