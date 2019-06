Revisarán funcionarios Guía de Desempeño Municipal

Guamúchil, Sinaloa.- Con el propósito de que se hagan mejor las cosas cada día en los municipios, la Universidad Autónoma de Occidente (UAdeO), convocó a funcionarios de municipios delegado estado de Sinaloa, para la revisión de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal.

Por primera vez se establece la vinculación de la universidad con los municipios para servir de órgano de consulta a todos los gobiernos locales.

Enrique Avilés Ochoa de Enlace Institucional de Revisión Líder, aclaró a los asistentes; "no venimos a hacer auditoría, venimos a acompañarlos en la revisión de esta guía para sugerir buenas prácticas. Por primera vez en la historia esta universidad no solamente revisará si no aportará y sugerirá nuevas prácticas para mejorar el desempeño de los gobiernos".

En el acto de bienvenida se expuso la relevancia de cumplir con los indicadores de desempeño ya que el municipio es la instancia más cercana a la ciudadanía y es lo que distingue a los gobiernos municipales.

La satisfacción de todo servidor es hacer su trabajo y es la mejor forma de hacer política", expuso Avilés Ochoa.

Funcionarios de distintos municipios durante el foro. / Fotografía: Daniel Ayala EL DEBATE

Los funcionarios de distintos municipios del estado acudieron a esta primera revisión, donde conocerán dos módulos referentes a Organización y Hacienda de un total de ocho apartados que se podrían revisar en una próxima reunión.

Los funcionarios comentaron que esto les ha ayudará a mejorar su desempeño y les permite retroalimentarse. Uno de los participantes comentó que en Angostura no había disposición de entrar a un proceso de este tipo, pero se hará el esfuerzo de darle seguimiento y cumplir a cabalidad los indicadores que contempla esta guía.

Por su parte el secretario del Ayuntamiento de Mocorito, Noé Contreras, opinó que este llamado viene a ayudar porque han avanzado sustancialmente." Tenemos problemas e inercias pero hay la llevamos para estar bien en el desempeño administrativo".

"La universidad está en un punto importante en este proceso que van a realizar, es una tarea para conocer como están desarrollando el trabajo y cómo van esos indicadores de desempeño", concluyó la directora ya la universidad María Trinidad López Lara.