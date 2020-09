Ribereños de Angostura tendrán un difícil inicio de zafra sin subsidio a la gasolina

Angostura, Sinaloa.- Hoy, con el levantamiento de la veda, los pescadores ribereños salen en busca del camarón en la bahía Santa María en Angostura, situación que podría verse un tanto complicada debido a que esta vez no cuentan con el subsidio, en este caso, a la gasolina ribereña.

El director de Acuacultura y Pesca del Ayuntamiento de Angostura, Rudecindo Omar Obeso López, expresa que los pescadores ya andan preparando todo para iniciar mañana con sus labores, pero sí será un factor importante el tema de la gasolina ribereña, pues debido a los altos costos actuales del combustible, aunado a que por algún motivo no hubiera camarón, se pondría crítica la situación para quienes viven de esta actividad.

“Estamos confiando y esperando que haya una buena zafra, pero por ese programa tan importante de la gasolina ribereña, el subsidio, para ellos tiene una incertidumbre de que no haya, de hecho ya se indicó que no va a haber programa de subsidio, entonces sí les va a venir a pegar duro a los pescadores”, señala.

Generalmente, los pescadores se endeudan para iniciar la zafra, tanto para las refacciones de sus motores, las artes de pesca, sus redes y todo lo que conlleva salir a pescar, por lo que la falta de este recurso sí será notoria este año.

Obeso López menciona que el subsidio que se les daba variaba año con año y en ocasiones llegó a subir hasta los 4 pesos por litro, pero se empezó con 2 pesos, se subió hasta 4 y luego bajó a 3.40 pesos por litro, “ha estado oscilando entre los 2 y los 4 pesos por litro”.

Asimismo, expresa que las cosas se complican pues en ocasiones los pescadores no sacan ni lo que invierten en gasolina, por lo que estar trabajando solamente para cubrir ese gasto no es de ninguna manera redituable ya que no les da el sustento para sus familias, “lo que es la cooperativa se echan compromiso con la gasolina y si no hay camarón, también la cooperativa queda endeudada, la sociedad queda endeudada para ese pago, entonces sí es muy importante ese subsidio para los pescadores”.